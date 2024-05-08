Ana Sayfa » Oyun Microsoft 3 Oyun Stüdyosunu Kapattığını Duyurdu Oyun Microsoft 3 Oyun Stüdyosunu Kapattığını Duyurdu Emine Emre 6 Görüntüleme

Microsoft 3 oyun stüdyosunu kapattığını duyurdu. Son dönemde gerek işten çıkarmalar gerekse stüdyo kapatmalarla gündeme gelen Microsoft, politikaları gereğince gerekli gördüğü hamleleri yapmaya devam ediyor. Önemli stratejik kararlara imza atan Microsoft Arkane Austin, Tango Gameworks ve Alpha Dog Studios’u kapattı. Bethesda’ya bağlı olan bazı oyun şirketleri de düzenlendi. Şirket açıklamalarının detayları içeriğimizde…

Microsoft 3 Oyun Stüdyosunu Kapattığını Duyurdu

Xbox Game Studios’ta yaptığı düzenlemelere devam eden Microsoft Bethesda’ya bağlı bazı oyun stüdyolarının kapatıldığını duyurdu. Bu kapsamda şirket Arkane Austin, Tango Gameworks ve Alpha Dog Studios oyun stüdyolarını resmen kapattı. Microsoft Bethesda Softworks’ü 2020 yılında bünyesine katmış olup, o zamandan bugüne dek şirket üzerinde pek çok düzenlemeye gitmişti ve hala birtakım değişikliklerinin sürdürmekte.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Xbox Game Studios Başkanı Matt Booty tarafından yapılan açıklamalara göre Prey, Redfall gibi oyunları ile bilinen Arkane Austin oyun stüdyosu tamamen kapanarak stüdyo çalışanları ise Bethesda’nın farklı projelerinde görevlendirilecek. Oldukça popüler bir oyun olan The Evil Within’in geliştirici ekibi olan Tango Gameworks de sektöre elveda diyen stüdyolardan biri oldu.

Alpha Dog Studios da sektöre veda eden stüdyolar arasında yerini aldı. Stüdyonun beğenilen mobil oyunu Mighty Doom 7 Ağustos 2024 tarihinde yayından kaldırılacak ve ardından da Alpha Dog Studios kapatılacak. Bu kapatma haberleri hem oyun dünyası hem stüdyonun çalışanları hem de stüdyonun oyunlarını beğeniyle oynayanlar için oldukça üzücü bir durum.

Matt Booty Bethesda’da İşten Çıkarmalar Olacağını Duyurdu

Bu kapatma haberlerinin yanı sıra Matt Booty, Roundhouse Studios ile ZeniMax Online Studios’un birleşme haberini de deklare etti. Aynı zamanda bir de işten çıkarma haberi duyuruldu. Bu kapsamda Bethesda Softworks’ün yayıncılık ve kurumsal bölümlerinde çalışanların işlerine son verilecek. Tüm bu işten çıkarma ve kapatmalar da Xbox Game Studios tarafından gerçekleştirilecek.

Matt Booty açıklamalarında söz konusu kararları hiç kolay almadıklarını ancak bu kararların oyun çeşitliliği bakımından elzem olduğunu belirtti. Booty, Bethesda yatırımlarının artırılacağını belirtirken, bazı oyunların önceliği olduğunu ve yatırımları bu yapımlara yönlendireceklerini aktardı. Matt Booty bahse konu oyunlar için kaynak yaratmaları gerektiğini söyledi.

Microsoft son 1 – 2 yıldır büyük işten çıkarmalarla gündeme geldi. Kısa bir zaman önce Xbox Game Studios’tan 2000’e yakın kişinin işine son veren şirket sektördeki hakimiyetini artırmak için stratejik hamlelerini devam ettirmekte. Xbox’ın temel oyun stüdyolarından olan Bethesda Softworks’ın Starfield ve Redfall gibi yeterince başarılı olamamış oyunları geliştirmesi, sektörde yankı uyandırmıştı.