Microsoft Bahar İndirimleri Başladı!

Günümüzün ünlü teknoloji markalarından biri olan Microsoft oyun dünyasına giriş yaptığından itibaren oldukça başarılı bir grafik çizdi özellikle oyun anlamında oldukça zorlu rakipleri bulunan şirket Steam, Epic Games gibi büyük şirketlerle yarışmakta. Bahar ayına girmemiz ile birlikte çoğu platform Bahar İndirimi Kampanyası düzenlemekte.

Aşağıda indirimde bulunan oyunlara göz attığımız zaman oldukça kalite oyunların bulunduğunu görüyoruz gelin hep beraber indirimdeki oyunlara göz atalım.

OYUN ADI NORMAL FİYATI İNDİRİMLİ FİYATI Mortal Kombat 11 Ultimate Edition 399 TL 99 TL Marvel’s Avengers The Definitive Edition 360 TL 72 TL As Dusk Falls 199 TL 65 TL Jurassic World Evolution 2 450 TL 135 TL Forza Horizon 5 Premium Edition 1.599 TL 959 TL Call of Duty MW II Cross Gen Paket 1.099 TL 714 TL NBA 2K23 Xbox Series X/S 749 TL 501 TL RDR 2 469 TL 154 TL Assassin’s Creed Valhalla 600 TL 198 TL Sekiro Shadows Die Twice GOTY Sürüm 566 TL 283 TL Destiny 2 Lightfall 449 TL 300 TL Marvel’s Midnight Suns Enhanced Edition 849 TL 424 TL

Bugün itibarıyla başlayan kampanya 20 Nisan’a tarihine kadar devam edecek. Oyuncular, sadece PC için değil, Xbox 360, Xbox One ve Xbox Series X/S için de indirimlerden faydalanabilecek.