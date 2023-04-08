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Microsoft Bahar İndirimleri Başladı!

Bugün itibarıyla başlayan kampanya 20 Nisan'a tarihine kadar devam edecek. Oyuncular, sadece PC için değil, Xbox 360, Xbox One ve Xbox Series X/S için de indirimlerden faydalanabilecek.

Mustafa

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Microsoft Bahar İndirimleri

Yüzüklerin Efendisi’nin Mobil Oyunu Geliyor!

Günümüzün en büyük kurgu evrenlerinden biri olan Yüzüklerin Efendisi bilgisayar oyunlarından sonra mobil oyun dünyasında...

Günümüzün ünlü teknoloji markalarından biri olan Microsoft oyun dünyasına giriş yaptığından itibaren oldukça başarılı bir grafik çizdi özellikle oyun anlamında oldukça zorlu rakipleri bulunan şirket Steam, Epic Games gibi büyük şirketlerle yarışmakta. Bahar ayına girmemiz ile birlikte çoğu platform Bahar İndirimi Kampanyası düzenlemekte.

Aşağıda indirimde bulunan oyunlara göz attığımız zaman oldukça kalite oyunların bulunduğunu görüyoruz gelin hep beraber indirimdeki oyunlara göz atalım.

Forza Horizon 5
OYUN ADINORMAL FİYATIİNDİRİMLİ FİYATI
Mortal Kombat 11 Ultimate Edition399 TL99 TL
Marvel’s Avengers The Definitive Edition360 TL72 TL
As Dusk Falls199 TL65 TL
Jurassic World Evolution 2450 TL135 TL
Forza Horizon 5 Premium Edition1.599 TL959 TL
Call of Duty MW II Cross Gen Paket1.099 TL714 TL
NBA 2K23 Xbox Series X/S749 TL501 TL
RDR 2469 TL154 TL
Assassin’s Creed Valhalla600 TL198 TL
Sekiro Shadows Die Twice GOTY Sürüm566 TL283 TL
Destiny 2 Lightfall449 TL300 TL
Marvel’s Midnight Suns Enhanced Edition849 TL424 TL

Bugün itibarıyla başlayan kampanya 20 Nisan’a tarihine kadar devam edecek. Oyuncular, sadece PC için değil, Xbox 360, Xbox One ve Xbox Series X/S için de indirimlerden faydalanabilecek.

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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