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Uçuş oyunu simülatörü Microsoft Flight Simulator 2024 yakında oyuncuyla buluşacak. Xbox Game Studios tarafından 19 Kasım 2024 tarihinde yayınlanması planlanan yapım oyun severler tarafından heyecanla bekleniyor. Bu bağlamda özellikle PC oyuncularını ilgilendiren Microsoft Flight Simulator 2024 PC sistem gereksinimleri belli oldu. En az 16 GB RAM ve 50 GB boş alan gerekiyor. İşte ayrıntılar…

Microsoft Flight Simulator 2024 PC Sistem Gereksinimleri Belli Oldu!

Asobo Studio tarafından geliştirilen ve Xbox Game Studios tarafından yayınlanacak olan Microsoft Flight Simulator 2024 19 Kasım’da oyuncuya sunulacak. Oyun; Xbox Series X ve S ile PC platformlarında yayınlanacak. Heyecanla beklenen oyunun sistem gereksinimlerini listeleyelim:

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10

İşlemci: AMD Ryzen 5 2600X ya da Intel Core i7-6800K

Ekran kartı: AMD Radeon RX 5700 ya da NVIDIA GeForce GTX 970

VRAM: 4 GB

Bellek: 16 GB RAM

Depolama: 50 GB

İnternet: 10 Mbps

Önerilen PC Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10

İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X ya da Intel Core i7-10700K

Ekran kartı: AMD Radeon RX 5700 XT ya da NVIDIA GeForce GTX 2080

VRAM: 8 GB

Bellek: 32 GB RAM

Depolama: 50 GB

İnternet: 50 Mbps

İdeal Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10

İşlemci: AMD Ryzen 9 7900X ya da Intel Core i7-14700K

Ekran kartı: AMD Radeon RX 7900 XT ya da NVIDIA GeForce GTX 4080

VRAM: 12 GB

Bellek: 64 GB RAM

Depolama: 50 GB

İnternet: 100 Mbps

Flight Simulator 2024 Fiyatı Ne Kadar?

Oyun hakkında en merak edilenlerden biri elbette fiyatı; Flight Simulator 2024 hali hazırda ön sipariş sürecinde ve fiyatı sürümlere göre farklılık gösteriyor. Oyun 2000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Sürümlere göre değişen fiyatları aşağıya listeleyelim:

Flight Simulator 2024 Standart Edition Fiyat : Yaklaşık 2.000 TL

: Yaklaşık 2.000 TL Flight Simulator 2024 Deluxe Edition Fiyat: Yaklaşık 2900 TL

Flight Simulator 2024 Premium Deluxe Edition Fiyat: Yaklaşık 3800 TL

Flight Simulator 2024 Aviator Edition Fiyat: Yaklaşık 5.800 TL

Flight Simulator 2024 Ne Zaman Çıkacak?

Flight Simulator 2024, 19 Kasım 2024’te oyuncuyla buluşacak. Xbox oyun konsolu X ve S ile PC’de piyasaya sürülecek olan oyun yayınlandığı gün PC Game Pass ve Xbox Game Pass Ultimate abonelerine sunulacak.