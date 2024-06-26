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19 Kasım2024 tarihinde piyasaya sürülecek olan amatör uçuş simülatörü oyunu Microsoft Flight Simulator 2024 sistem gereksinimleri belli oldu. Simülatör oyunları arasında popüler olan ve oyun severler tarafından heyecanla beklenen oyunun PC için gereken minimum ve önerilen sistem gereksinimleri nasıl, açıklayalım…

Microsoft Flight Simulator 2024 Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

Yapılan açıklamaya göre Flight Simulator 2024 sistem gereksinimleri bir önceki yapımla benzer olacak. Daha ayrıntılı bir dünya barındıran oyun için minimum sistem gereksinimi kapsamında GTX 770 yahut AMD Radeon RX 570 ekran kartı gerekmekte. Ekran kartı kısmında önerilen ise GTX 970 ya da AMD Radeon RX 590 şeklinde açıklanmış durumda.

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İşlemci kısmında ise PC’nin minimum Intel i5 – 4460 ya da AMD Ryzen 3 1200, önerilen ise Intel i5 – 8400 ya da AMD Ryzen 5 1500X yonga setleri olarak belirtilmiş durumda. Hem minimum hem de önerilen PC sistem gereksinimlerini sıralayalım…

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel i5-4460 | AMD Ryzen 3 1200

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GTX 770 | AMD Radeon RX 570

Depolama Alanı: 150 GB boş depolama alanı

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel i5-8400 | AMD Ryzen 5 1500X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 970 | AMD Radeon RX 590

Depolama alanı: 150 GB boş depolama alanı

Flight Simulator 2024 Nasıl Bir Oyun?

Microsoft Flight Simulator 2024 bir uçuş simülatörü oyunu olarak tanımlanabilir. Asobo Studio tarafından geliştirilen oyun Xbox Game Studios tarafından yayınlanacak. Oyun henüz piyasaya sürülmedi ve planlanan çıkış tarihi 19 Kasım 2024. Xbox X ve S Serisi ve Microsoft Windows platformları için yayınlanacak olan bu yapımda oyun severler çeşitli havacılık deneyimlerinin simülasyonunu yapacaklar.

Oyunda planörler, helikopterler, sıcak hava balonları, savaş uçakları, ticari jetler ve zeplinler yer alacak. Microsoft Flight Simulator serisinin yeni oyununda varsayılan uçak Airbus A330 olacak. Bunların yanı sıra oyuna bir de uçaktan inerek yürüme kabiliyeti eklenmiş durumda. Flight Simulator 2024 oyununun yayınlanır yayınlanmaz Xbox Game Pass’e geleceğini de belirtelim.