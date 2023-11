Microsoft’un dijital oyun mağazası Microsoft Store Black Friday 2023 indirimleri için start verdi. Toplamda 1500’e yakın PC oyunu ile konsol oyununun indirime girdiği kampanya dahilinde oyuncular cazip fiyatlarla oyunlara sahip olabilecekler. Cepkolik okurları için derlediğimiz indirimli oyunlardan bazılarına, indirim tutarlarına ve indirimli oyun fiyatlarına birlikte göz atalım.

Microsoft Store Black Friday 2023 İndirimleri (Xbox ve PC İçin) Başladı

Global çapta 24 Kasım Cuma günü olarak kutlanan ve neredeyse tüm sektörlerde milyonlarca oyunun indirime girmesini sağlayan Black Friday için Microsoft da erken davrandı. 17 Kasım itibariyle Microsoft Store Black Friday 2023 indirimlerini başlattı. İşte kampanya kapsamında cazip fiyatlara satılmaya başlanan oyunlardan bazıları:

Assassin’s Creed® Odyssey — (Aksiyon ve macera oyunu) — 600 TL yerine 480 TL indirimle 120 TL’ye düşüyor.

No Man’s Sky — (Aksiyon macera, Rol yapma simülasyon oyunu) 170 TL yerine 85 TL indirimle 85 TL’ye düşüyor.

LEGO® DC Super-Villains — (Aksiyon ve macera oyunu) — 212,5 TL yerine 180 TL indirimle 32 TL’ye düşüyor.

Forza Horizon 4 Standard Edition — (Araba yarışı oyunu) — 999 TL’den 669 TL indirimle 330 TL’ye düşüyor.

MONSTER HUNTER: WORLD™ — (Aksiyon ve macera rol yapma oyunu) — 402 TL yerine 100 TL indirimle 302 TL’ye düşüyor.

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition — (Rol yapma oyunu) — 399 TL yerine 279 TL indirimle 120 TL’ye düşüyor.

State of Decay 2: Juggernaut Edition — (Aksiyon macera, Rol yapma oyunu) 300 TL yerine 150 TL indirimle 150 TL’ye düşüyor.

Assetto Corsa Ultimate Edition — (Araba yarışı oyunu) — 100 TL’den 75 TL indirimle 25 TL’ye düşüyor.

Batman: Return to Arkham — (Aksiyon ve macera oyunu) — 175 TL yerine 149 TL indirimle 26 TL’ye düşüyor.

Black The Fall — (Aksiyon, macera, platform ve bilgi oyunu) — 62 TL yerine 44 TL indirimle 18 TL’ye düşüyor.

Burnout™ Paradise Remastered — (Araba yarışı oyunu) — 175 TL’den 122,5 TL indirimle 52,5 TL’ye düşüyor.

Call of Duty®: Black Ops 4 – Digital Deluxe — (Nişancı oyunu) — 802 TL’den 481 TL indirimle 321 TL’ye düşüyor.

Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy — (Platform oyunu) — 194 TL’den 77 TL indirimle 117 TL’ye düşüyor.

DARK SOULS™ II: Scholar of the First Sin — (Aksiyon ve macera, Rol yapma oyunu) — 599 TL’den 300 TL indirimle 299 TL’ye düşüyor.

DARK SOULS™ 3 — (Aksiyon ve macera, Rol yapma oyunu) — 1049 TL’den 524,5 TL indirimle 524,5 TL’ye düşüyor.

Deadbeat Heroes — (Dövüş oyunu) — 55 TL’den 38 TL indirimle 17 TL’ye düşüyor.

Deus Ex: Mankind Divided — (Aksiyon ve macera) — 105 TL’den 90 TL indirimle 15 TL’ye düşüyor.

Dragon Ball Xenoverse: Time Travel Edition — (Dövüş oyunu) — 212 TL’den 180 TL indirimle 32 TL’ye düşüyor.

Dishonored®: Death of the Outsider — (Aksiyon ve macera) — 219 TL’den 175 TL indirimle 44 TL’ye düşüyor.

Dishonored 2 — (Aksiyon ve macera) — 218 TL’den 196 TL indirimle 22 TL’ye düşüyor.

DOOM — (Nişancı oyunu) — 117 TL’den 94 TL indirimle 23 TL’ye düşüyor.

Microsoft Store Black Friday 2023 Xbox ve PC oyunları indirimlerinin tamamı için aşağıdaki linke göz atabilirsiniz. Oyunun sayfasında “Playable On” kısmı altında hangi platformda çalıştığını kontrol edebilirsiniz.

https://www.microsoft.com/tr-tr/store/collections/blackfriday_111518.games/xbox