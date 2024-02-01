Ana Sayfa » Oyun Microsoft Store’da Ay Takvimi Yeni Yıl İndirimi Başladı, Yüzde 95’e Varan İndirimler Var! Oyun Microsoft Store’da Ay Takvimi Yeni Yıl İndirimi Başladı, Yüzde 95’e Varan İndirimler Var! Emine Emre 4 Görüntüleme

2023 yılında Xbox ay takvimi yeni yıl indirimi gerçekleştirmişti. Platformda bu yıl da kampanya tekrarlandı. Microsoft Store’da Ay Takvimi Yeni Yıl İndirimi başladı. En sevilen oyunların fiyatlarında yüzde 95’e kadar olan indirimler var. Yeni oyun satın almak isteyenler için marka muhteşem bir fırsat sunuyor. Üstelik kampanya dahilinde hem konsol hem de PC oyunlarında indirimler bulunuyor.

Microsoft Store’da Ay Takvimi Yeni Yıl İndirimi Başladı

Xbox’ta ay takvimi yıl indirimi 2023’te de gerçekleştirilmişti. 2024 yılında da yine aynı kampanyayı düzenleyen Microsoft Store, pek çok popüler oyunun da aralarında bulunduğu yaklaşık 700’e yakın oyunun fiyatını aşağı çekti. Oyun fiyatlarından bağımsız yüksek oranlarda indirimler söz konusu. Yani 300 TL’lik oyunda da 2000 TL’lik oyunda da yüksek oranlı indirimler mevcut.

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Yeni ve en çok oynanan oyunlar arasında üst sıralarda yer alan EA SPORTS FC 24’ün standart versiyonunun fiyatı yüzde 65 indirimle yaklaşık 490 TL. Xbox ay takvimi yeni yıl indirimi kapsamında en beğenilen oyunlardan Hogwarts Legacy fiyatında yüzde 40 indirim uygulanmış ve 900 TL seviyesinden yaklaşık 539 TL bandına indirilmiştir. Yine en sevilen oyunlardan F1 23 oyunu da yüzde 70 gibi bir indirim oranı ile 1400 liradan 420 TL seviyesine düşüyor.

Xbox 2024 Ay Takvimi Kampanyası Kapsamında Fiyatı Düşen Oyunlar

Xbox ay takvimi yeni yıl indirimi oyun severler için muhteşem bir fırsat diyebiliriz. Kampanya kapsamında indirim alan bazı oyunları aşağıda listeledik. Ancak 700’e yakın indirimli oyuna bakmak ve satın almak için Xbox resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Microsoft Store’un düzenlediği bu kampanya kapsamında hem konsol oyunlarında hem de PC oyunlarında indirimler mevcut.

Xbox Ay Takvimi Yeni Yıl İndirimi dahilinde indirime giren bazı oyunlar şu şekilde listelenebilir: