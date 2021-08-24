Microsoft Surface Duo 2, Ekim Ayında Görücüye Çıkacak

Microsoft, geçen yıl Surface Duo‘yu tanıttı ve telefon henüz Android 11 güncellemesi almadı. Şimdi ise şirketin Microsoft Surface Duo 2‘yi bu yıl yükseltilmiş özellikler ve geliştirilmiş bir kullanıcı arayüzü ile piyasaya sürmesi bekleniyor. Yeni sızıntılar, şirketin Microsoft başlatıcısına büyük iyileştirmeler getireceğini ve telefonun özelliklerine de ışık tutacağını gösteriyor.

Son bilgilere göre Microsoft, yeni başlatıcısını özellikle yaklaşmakta olan Surface Duo 2 için optimize etmeyi planlıyor. Ek olarak, Microsoft’un Program yöneticisi Vishnu Nath, başlatıcıya yönelik yeni güncellemelerin geldiğini Twitter’da açıkladı. Ayrıca, bir sonraki Duo’nun Ekim ayında tanıtılacağı söyleniyor.

Microsoft başlatıcısından bahsetmişken, bazı yeni özellikler getirmesi bekleniyor ve bunlardan bazıları Android 11 işletim sisteminden ilham alabilir. Daha önce de belirtildiği gibi, mevcut Microsoft Surface Duo, Android 10 işletim sistemiyle çalışıyor, ancak lansmandan sonra yükseltilmiş Microsoft başlatıcısına da (Android 11) sahip olacak.

Bunun dışında yeni Microsoft Surface Duo’nun büyük kamera yükseltmeleriyle gelmesi bekleniyor. Ana lens, telefoto sensör ve ultra geniş lens içeren üçlü arka kameralarla gelecek. Telefonun aynı tasarıma fakat yükseltilmis performansa sahip olması bekleniyor.

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