Microsoft Surface Duo 2, Geekbench’te Görüntülendi

Microsoft’un bu yıl Ekim ayında Microsoft Duo 2‘yi duyurması bekleniyor. Surface Duo 2’nin en yeni Snapdragon 888 işlemcisiyle destekleneceği tahmin ediliyor. Surface Duo 2’nin bir Geekbench listesi bugün tespit edildi. Liste, gerçekten de telefonun SD888 tarafından desteklendiğini ortaya koyuyor.

Surface Duo 2’nin Geekbench listesi, 1.80GHz‘de çalışan dört CPU çekirdeği, 2.42GHz’de çalışan üç CPU çekirdeği ve 2.84GHz‘de çalışan bir ana çekirdeğe sahip bir Qualcomm işlemcitarafından desteklendiğini ortaya koyuyor. Listenin kaynak kodu, Qualcomm işlemcinin Adreno 660 GPU ile donatıldığını ortaya koyuyor.

Liste telefonun, 8 GB RAM‘e sahip olduğunu ve Android 11 işletim sistemiyle çalıştığını belirtiyor. Tek çekirdekli testte 1071 ve çok çekirdekli testte 3166 puan aldı. Yakın tarihli bir rapora göre, cihazdaki Android işletim sistemi, Microsoft Launcher’ın geliştirilmiş bir sürümüyle kaplanacak.

Surface Duo 2’nin yükseltilmiş bir ön kameraya sahip olacağı tahmin ediliyor. Daha iyi bir fotoğrafçılık deneyimi sunmak için geliştirilmiş bir kamera uygulaması da olacak. Surface Duo 2’nin diğer özellikleri henüz bilinmiyor.

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