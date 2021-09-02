Microsoft Surface Etkinliği, 22 Eylül’de Yapılacak!

Yeni nesil Windows’un çıkış tarihini açıkladıktan sonra Microsoft, yeni Surface cihazlarının da sahneye çıkacağını doğruladı. Yeni nesil Microsoft Surface lansman tarihinin 22 Eylül olduğunu onaylayan özel bir sayfa artık yayında.

Bu sayfa yalnızca lansman ayrıntılarından bahsetmekle kalmıyor, aynı zamanda yeni Surface cihazlarından birinin nasıl görüneceğine dair bir fikir veriyor.

9 yıllık etkileyici bir yolculuğa çıktıktan sonra Surface, bir kez daha meraklıları heyecanlandırmaya hazırlanıyor. Bununla birlikte, bu Surface cihazlarından kaçının satışa sunulacağı bilinmiyor.

Etkinlikte Surface Duo 2‘nin yanısıra çıkarılabilir stand ve aksesuar olarak klavye ile gelen Surface Pro 8 de tanıtılabilir. Tahminlere göre Surface Book 4 de bu etkinlikte görücüye çıkabilir.

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