Microsoft ve Semafor Yapay Zeka Destekli Haberler İçin İşbirliği Yapıyor

The Financial Times’ın haberine göre Microsoft, haber hikayelerinin oluşturulmasına yardımcı olmak için ChatGPT’yi kullanan yeni bir proje üzerinde medya web sitesi Semafor ile birlikte çalışıyor. Bu, Microsoft’un bugün duyurmayı planladığı birkaç gazetecilik işbirliğinden biri ve New York Times’ın telif hakkı ihlali nedeniyle yazılım devi ve ortağı OpenAI’ye karşı açtığı davanın ardından geliyor.

Microsoft, Semafor ile anlaşmaya vardı

Raporda, Buzzfeed’in eski genel yayın yönetmeni Ben Smith’in kurucu ortağı olduğu Semafor’un, açıklanmayan ancak önemli bir meblağ karşılığında Microsoft’un sponsorluğunda Signals adlı bir yayın oluşturacağı belirtiliyor. Günde bir düzine kadar gönderi sunarak son dakika haberlerini ve analizlerini öne çıkarıyor. Tüm hikayeler tamamen gazeteciler tarafından yazılacak ve yapay zeka etkili bir şekilde bir araştırma aracı görevi görüyor.

Özellikle Semafor ekibi, çeviri araçları sağlarken, dünya çapındaki diğer haber kaynaklarından birden fazla dilde son dakika olay raporlarını hızlı bir şekilde bulmak için yapay zeka araçlarını kullanıyor. Bu nedenle bir makale, muhabirlerin bağlam eklemesi ve farklı bakış açılarını özetlemesiyle birlikte Çin, Hint veya diğer kaynakları içerebilir. Şu anda Microsoft’ta çalışan eski AP gazetecisi Noreen Gillespie, The Financial Times’a, “Gazetecilerin hayatta kalabilmeleri ve bir sonraki nesil için başarılı olabilmeleri için bu araçları benimsemeleri gerekiyor.” şeklinde konuştu.

