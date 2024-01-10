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Microsoft Xbox Developer Direct etkinliğini duyurdu. 18 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşecek olan etkinlikte sevilen oyunların güncellemeleri açıklanacak.

Microsoft Xbox Developer Direct etkinlik tarihini duyurdu. Sevilen oyunlara farklı bakış açıları sunulacak olan etkinlikte oyunlarla alakalı güncellemeler de paylaşılacak. Etkinlikte; Hellblade 2, Avowed, Indiana Jones ve benzeri gibi oyunların konu edilmesi bekleniyor. Ülkemiz saati ile 23:00’da başlaması planlanan Xbox Developer Direct etkinliği hakkındaki detaylar içeriğimizde.

Microsoft Xbox Developer Direct Etkinliğini Duyurdu

Dünya devi Microsoft, bazı oyunları derinlemesine incelemek ve yeni güncellemeleri açıklamak için Xbox Developer Direct etkinliği düzenliyor. 18 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek organizasyon Türkiye saati ile 23:00’da başlayacak. Etkinlikte Microsoft birinci parti stüdyo oyunları tarafından geliştirilen oyunlardan bazıları masaya yatırılacak. Xbox Wire makalesinde yer alan oyunlardan; Obsidian tarafından geliştirilen Avowed , Oxide Games tarafından geliştirilen Ara: History Untold, Ninja Theory tarafından geliştirilen Senua’s Saga: Hellblade 2, Machine Games tarafından geliştirilen Indiana Jones, organizasyonda incelenecek oyunlardan bazıları olarak karşımıza çıkıyor.

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Birinci parti oyun stüdyoları tarafından geliştirilen heyecan verici oyunlardan biri olan Indiana Jones’un ilk oynanış videosu etkinlikte yayınlanacak, bununla birlikte geliştirici yorumları ve oyun hakkında bilgi verici anlatımları ile zenginleştirilecek. Indiana Jones’un dışında Avowed ve Ara: History Untold oyunlarının analizi yapılarak oyunlar derinlemesine incelenecek.

Senua’s Saga: Hellblade 2 oyununun nasıl oluşturulduğu ve tasarlandığı da etkinlikte yapılacak sunumda anlatılacak. Ancak ilk oynanış fragmanının olup olmadığı henüz açıklanmış durumda değil. Bunların yanı sıra, Hellblade 2, Xbox tarafından, Ninja Theory’nin (oyunun geliştiricisi) “Cambridge stüdyosunun perde arkasına bir bakış” olarak tasvir ediliyor.

Microsoft Xbox Developer Direct Etkinliği Ne Kadar Sürecek?

Microsoft’un başarılı satın alması Activision Bizard hakkında da etkinlikte belirtilecek yeni bir haber olup olmadığı da merak edilmekte. Bu kapsamda şirket, Activision Bizard’ın “şimdilik” Xbox Developer Direct’e bir güncelleme sunmayacağını deklare etmiş durumda. Bununla birlikte 2024 yılı içerisinde bu cepheden yeni haberler de beklenmekte.

Xbox Developer Direct etkinliğinde incelemeye alınacak oyunlar, oyun severler tarafından uzun zamandır beklenen kaliteli yapımlar. Bu kapsamda Indiana Jones 2021 yılında yalnızca bir teaser videosu ile duyurulmuştu. Birinci şahıs RPG oyunu olan ve Obsidian tarafından geliştirilen Avowed ise 2020 yılında tanıtımını yapmış olmasına rağmen 2024’de piyasaya sürülmesi beklenmekte.

Sıra tabanlı strateji rol yapma oyunu olan Ara: History Untold’un tanıtımı ise Xbox Showcase’de 2022 yılında geçekleşmişti. 2019 yılında duyurulan ve Game Awards 2023’te tanıtımı gerçekleştirilen Senua’s Saga: Hellblade 2 ise ilk Xbox Series X / S oyunu olarak etkinlikte yerini alacak.

Microsoft Xbox Developer Direct etkinliğinin yaklaşık 1 saat kadar sürmesi planlanıyor. Oyun severlerin yıllardır bekledikleri oyunların analizinin yapılacağı organizasyon heyecanla bekleniyor.