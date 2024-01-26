Ana Sayfa » Oyun Microsoft, Xbox ve Activision Çalışanlarından 1900 Kişinin İşine Son Veriyor Oyun Microsoft, Xbox ve Activision Çalışanlarından 1900 Kişinin İşine Son Veriyor Emine Emre 29 Görüntüleme

Oyun ve teknoloji sektöründeki işten çıkarmalar maalesef devam ediyor. Pandemide yaşanan agresif büyüme sonrasında, sakinleme döneminde şirketler işten çıkarma yoluna gidiyor. 2023 yılındaki büyük işten çıkarmaların ardından 2024 yılında da benzer bir senaryo ile karşı karşıyayız. Yeni yapılan duyuruya göre Microsoft, Xbox ve Activision Blizzard çalışanlarından 1900 kişinin işine son veriyor.

Microsoft, Xbox ve Activision Çalışanlarından 1900 Kişiyi İşten Çıkarıyor

Microsoft Gaming departmanının 22 bin civarında çalışanı bulunuyor. Şirketten gelen açıklamaya göre çoğunluğu Activision Blizzard’dan olmak üzere Xbox ve Zenimax çalışanlarından oluşan toplamda 1900 kişinin işine son verilecek. Bu rakam gaming departmanında çalışanların yaklaşık yüzde 8’ine tekabül ediyor.

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İşten çıkarmaların yanı sıra Activision Blizzard’da köklü değişimler de yaşanıyor. Activison, 20 aylık bir dava sürecinin ardından Microsoft tarafından satın alınmıştı. Toplamda 68,7 milyar dolarlık olan satın alma işlemi geçtiğimiz Ekim ayında gerçekleşmişti. Ancak Microsoft bu şirketi alabilmek için uzun süre uğraşmıştı. Şimdi de şirkette işten çıkarma, görev bırakma gibi birtakım değişimler söz konusu.

Activision Blizzard’da Köklü Değişimler Yaşanıyor

Microsoft’un pek çok Activision çalışanını işten çıkarma duyurusunun yanı sıra şirkette farklı aksiyonlar da alındı. Activision Blizzard Başkanı Mike Ybarra görevi bırakma kararı aldı ve bunu X hesabından duyurdu. Yaptığı açıklamada Ybarra, işten çıkarılan Activision çalışanlarına, “her zaman yanınızdayım” mesajı verdi. Mike Ybarra’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise şu şekilde:

I want to thank everyone who is impacted today for their meaningful contributions to their teams, to Blizzard, and to players’ lives. It’s an incredibly hard day and my energy and support will be focused on all those amazing individuals impacted – this is in no way a reflection… — Mike Ybarra 🎄 (@Qwik) January 25, 2024

Blizzard başkanının yanı sıra şirketin kurucu ortaklarından olan baş tasarım sorumlusu da görevi bırakma kararı aldığını deklare etti. Bunun yanı sıra bazı Activision projelerinde de değişikliğe gidildi. Bu kapsamda şirketin daha evvel duyurmuş olduğu hayatta kalma oyunu iptal edildi. Hayatta kalma oyunu projesi üzerinde çalışanların bir kısmı işten çıkarılırken bir kısmı ise diğer projelere kaydırıldı.

Activision’da görev bırakmalar aslında yeni başlamıyor. Geçtiğimiz ay şirketin eski CEO’su Bobby Kotick görevinden ayrılmış ve Microsoft da yerine bir atama yapmıştı. CEO’nun görev bırakmasının ardından bazı Activision Blizzard yöneticileri Microsoft’a rapor vermeye başlamıştı. Microsoft Activision’a yeni bir CEO atadığı gibi, Şubat ayında da yeni başkan atamayı planlıyor.

Birkaç ay evvel Xbox yönetiminde köklü değişimler yaşanmış, platformun başkanlık görevine Sarah Bond getirilmişti. Activision CEO’sunun görev bırakmasından sonra, şirket yöneticilerinin rapor verdiklerini isim olan Matt Booty ise oyun içeriği ve stüdyoları başkanlığına getirilmişti. Matt Booty aynı zamanda Activison Blizzard’la birlikte Zenimax ve Bethesda stüdyolarını denetleme görevini de gerçekleştirmekte. Bahsi geçen 1900 kişinin işten çıkarılması ise söz konusu isimlerin terfilerinden birkaç ay sonra gerçekleşmiş oldu.

Oyun Sektöründeki İşten Çıkarmalar Sürüyor

Microsoft en son bir yıl kadar önce yaklaşık 10 bin kadar çalışanı işten çıkarmıştı. Geçtiğimiz yıl sadece video oyun sektöründeki işten çıkarmalar 9 bin kişi şeklinde gerçekleşmişti. 2024 yılının henüz ilk ayını bile tamamlamamışken video oyun sektöründeki işten çıkarmalar 6 bine yaklaştı. Yıl başından bu yana Unity, Riot Games, Discord, Google, Twitch, eBay gibi şirketler toplamda 5700 kadar kişinin işine son verdi.

Teknoloji sektöründe ise bu sayı çok daha faza ve 23.700’e yakın. Daha yılın başındayken işten çıkarılan sayısının bu denli fazla olması, sektör çalışanlarında endişeye sebep olmuş durumda.