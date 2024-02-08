Ana Sayfa » Oyun Microsoft Yeni Nesil Xbox Modellerini Piyasaya Sürmeye Hazırlanıyor Oyun Microsoft Yeni Nesil Xbox Modellerini Piyasaya Sürmeye Hazırlanıyor Emine Emre 5 Görüntüleme

Oyun konsolu pazarındaki rekabet savaşı büyümeye devam ediyor. Bu kapsamda markalar daha tercih edilebilir olmak için kıyasıya mücadele ediyor desek yanlış olmaz sanırım. Bu kapsam da Microsoft da yeni nesil Xbox modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket 2 farklı model oyun konsolu üzerinde çalışmalarını sürdürürken, bu cihazların piyasaya çıkmasının 2026’yı bulacağı söyleniyor.

Microsoft Yeni Nesil Xbox Modelleri Üzerinde Çalışıyor

Son çıkan haberlere göre Microsoft yeni nesil konsolları üzerinde çalışıyor. El konsolu pazarındaki rekabete de katılmak isteye marka bu kapsamda, tıpkı Nintendo Switch’e benzeyen taşınabilir bir oyun konsolu tasarlıyor. Bununla birlikte Microsoft bir de standart bir oyun konsolu (Xbox series devamı niteliğinde) üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

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Microsoft’un yeni nesil taşınabilir oyun konsolu iki farklı SKU yani Stok Tutma Birimi ile gelecek. Yani söz konusu cihaz hem taşınabilir bir el konsolu hem de standart bir oyun konsolu konforu sağlayacak. Bununla birlikte uygun fiyatlı SKU’nun, Xbox oyunları ile birlikte bulut tabanlı oyunları da destekleyecek olması da cihazın önemli bir özelliği diyebiliriz.

Microsoft Taşınabilir Oyun Konsolu Piyasasına Giriyor

Microsoft taşınabilir oyun konsolu pazarına yönelik şimdiye kadar bir ürün tasarlamamıştı. Bahse konu Nintendo Switch’e benzer cihaz ile el konsolu piyasasına adım atacak olan marka, pazarın dinamiklerini değiştirmeyi umuyor. Xbox News Cast Podcast programında açıklanan bilgilere göre cihazın 2026 yılında kullanıcı ile buluşması planlanıyor. Xbox el konsolu, Surface ekibi tarafından geliştirilmekte olup hem bulut tabanlı oyunları hem de Xbox oyunlarını çalıştırabilecek.

Microsoft’un 2026 yılında piyasaya sürmeyi planladığı ve şu anda üzerinde çalıştığı bir diğer ürün ise diğer modelden daha pahalı olan geleneksel bir oyun konsolu. Bu yeni nesil oyun konsolu, Xbox One ve Xbox Series X’in devamı olarak nitelendiriliyor. Söz konusu cihazın yüksek performansı ile ilgi çekeceği belirtilmekte.

Microsoft’tan Yeni Stratejik Hamleler

Microsoft’un oyun konsolu pazarındaki bu stratejik hamleleri ile birlikte yapacağı açıklamalar, aslında piyasayı domine eden Sony ile rekabetin nasıl ilerleyeceğini gösterecek. Bununla birlikte yeni nesil geleneksel konsol ve taşınabilir el konsolunun oyuncular tarafından nasıl karşılanacağı da merak konusu.

Microsoft’un son dönemde strateji değişikliği yaptığı görülmekte. Bu kapsamda markanın üçüncü taraf oyun şirketleri ile gerçekleştirdiği iş birlikleri bir örnek teşkil edebilir. Bununla birlikte şirketin Xbox kullanıcıları tarafından büyük tepki çeken, Xbox’a özel oyunların PlayStation 5’te yayınlanmasına ilişkin hamlesi de farklı bir strateji izlendiğinin göstergesi. Microsoft’un bu ilerleyişi, amaçlarına ulaşmasını sağlayacak mı, bekleyip göreceğiz.