Minecraft Axolot Nasıl Evcilleştirilir?

Günümüzün en popüler oyunlarının başında gelen Minecraft, milyonlarca oyunseverlere ev sahipliği yapıyor. Minecraft içerisinde birçok hayvan ve yaratık yer alıyor. Bunlardan en sevilenleri ise Axolot olarak sayılıyor. Bugünkü yazımızda sizlere Minecraft Axolot evcilleştirme yöntemlerini anlatacağız.

Minecraft içerisinde yer alan Axolotlar mağaralarda yaşıyor. Axolot sayıları az olduğu için denk gelme olasılığınız oldukça düşüktür. Bunun için Axolotları çiftleştirmeniz gerekmektedir. Gerçek hayatta var olan Axolotlar, Meksika’da sadece belirli bölgelerde yaşıyor. Bu yüzden Minecraft’da türünün tehlikede olmasına karşılık Axotları oyun içerisine yerleştirmişlerdir.

Minecraft axolot pembe, yeşil, kahverengi ve mavi de dahil olmak üzere birçok renk çeşidiyle gelir ve gülünç derecede sevimlidir. Axolot’un harika yanı, onları bir kovaya alıp yanınızda getirerek çok kolay bir şekilde yakalayabilmenizdir.

Minecraft’ta Axolot Nasıl Bulunur?

Yemyeşil Mağara biyomunda aksolotl bulabilirsiniz. Yeni bir Akasya ağacını arayarak ve ardından canlı mağaralardan birini bulana kadar köklerini kazarak Yemyeşil Mağarayı bulabilirsiniz. Aksolotların beş çeşidi vardır ve mavimsi mor olan son derece nadir bir çeşittir. Ayrıca pembe, mavi, turuncu ve kahverengi olarak gelirler.

Minecraft Axolotl Nasıl Evcilleştirilir?

Minecraft içerisinde Axolot bulmak istiyorsan, yapman gerek ilk şey bir kova bulmak olmalıdır. Bu tatlı yaratıkları bir kova ile kolayca yakalayabilir ve evcilleştirebilirsiniz. Kova ile topladıktan sonra axolotlar ile beraber bir ekosistem oluştrabilirsiniz.

Mağara içerisine yerleştirdiğiniz Axolotlar büyüdükten sonra istediğiniz savaşa götürebilirsiniz. Axolotlar genellikle Okyanus Anıtı baskında tercih ediliyor.

Minecraft Köy Nasıl Bulunur?