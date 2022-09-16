Günümüzün en popüler oyunlarından olan Minecraft, oyunseverlere muhteşem bir oyun deneyimi sunuyor. Minecraft içerisinde birçok köy ve alan yer alıyor. Bugünkü yazımızda sizlere Minecraft içerisinde bir köy nasıl bulunur konusu hakkında sizlere bilgi vereceğiz.

Minecraft içerisinde yer alan köyler, sizlerin yiyecek ihtiyacınızdan materyale kadar birçok kaynağı bulmanıza olanak sunuyor. Köyleri bulmak bazen çok zor olsa da, bulduktan sonra çektiğiniz tüm sıkıntılara değen kaynağı ayaklarınıza seriyor. Minecraft içerisinde tüm kaynakların yer aldığı köyler olurken, bazılarında ise sadece birkaç kaynak yer alıyor.

Minecraft dünyasında yeni bir evren oluşturduğunuz zaman köylerde belirli lokasyonlarda oluşur. Ovalar, savan, tayga, karlı tundra ve çöl gibi biomlarda birçok köy bizleri karşılar. Özellikle bu ovalardaki tehlikeler bulundurduğu kaynağa göre değişiklik gösterir.

Minecraft Köy Nasıl Bulunur?

Aç komut konsolu, yazın / köyü bulun ve bas giriş. En yakın köyün koordinatlarını yazın. Basın F3 mevcut koordinatlarınızı görüntülemek için. Köyün koordinatlarına gidin.

Yaratıcı Mod Oynarken Köyler Nasıl Bulunur?

Minecraft içerisinde birçok mod bulunuyor. Bu modlarda da birçok kaynağa sahip köyler bizleri bekliyor. yaratıcı modda uçabildiğiniz için bir köy bulmak da çok kolay. En yakın köyünüzün görünüşünden hoşlanmıyorsanız, o zaman her zaman uçabilir ve zevkinize daha uygun bir şey arayabilirsiniz. Köyler çok çeşitli boyutlarda ve konfigürasyonlarda ortaya çıkar ve herhangi bir köyde belirli bir köylü türü bulacağınızın garantisi yoktur. Farklı köylü türleri farklı işler sunduğundan, aradığınız en yakın köyde olmayabilir.

İster yaratıcı modda oynayın ister normal modda oynayın her ikisinde de aynı zorlukta köyleri bulursunuz. Ancak yaratıcı modda oynadığınız zaman haritayı uçarak hızlı gittiğiniz için daha kısa zaman içerisinde yeni köyleri bulabilirsiniz.

Tohum Kullanarak Köy Nasıl Bulunur?

Tohumunuzu bulun.

Java Sürümünde: Kullan /tohum komut. Bedrock Edition’da: Dünya seçenekleri ekranına bakın.

Rotayı ayarla chunkbase.com/apps/village-finder seçtiğiniz web tarayıcısını kullanarak.

seçtiğiniz web tarayıcısını kullanarak. Minecraft sürümünüzü şurada ayarlayın: açılır kutu .

. Girin tohum ve köylerin koordinatlarını bulmak için grafiğe bakın.

ve köylerin koordinatlarını bulmak için grafiğe bakın. Belirli köy türlerini bulmak için anahtara danışabilirsiniz.

Minecraft Köy Kodları Nelerdir?