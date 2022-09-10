Minecraft Köy Kodları Nelerdir?

Günümüzün en büyük kapasiteye sahip oyunlarının başında gelen Minecraft, oyunseverlere muhteşem bir deneyim sunuyor. Minecraft dünyası içerisinde en çok merak edilen şeylerin başında köylüler geliyor. Köylüler bilindiği üzere köylerde yaşıyor. Bugünkü yazımızda sizlere Minecraft içerisinde yer alan köy kodları hakkında bilgi vereceğiz.

Peki Minecraft içerisinde köylerin önemi nedir? Köyler, hayatta kalmanız için önemli derecede gerekli yerlerdir. Minecraft içerisinde yer alan bazı köylerde koruma olanağı daha fazladır. Bu özel köyleri bulmak zor olsa da, bulduktan sonra geceyi rahatlıkla burada geçirebilirsiniz. Özellikle tehlikelere karşı bu köyler çok iyi barınak olacaktır. ,

Bu köylerde yiyecek, zırh, silah ve daha fazlası gibi eşyaları bulabilirsiniz. Ayrıca, nadir cevher, silah, ender incileri ve daha fazlasını elde etmek için köylülerle eşya ticareti yapabilirsiniz. Cepkolik ailesi olarak sizlere Minecraft dünyası içerisinde işinize yarayacak en iyi köylerin listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Minecraft Köy Kodları 2022

Özel Savvana Köyü

Terk edilmiş maden ocakları, lapis lazuli, altın ve hatta elmas gibi büyük minerallerin mevcudiyetinin kesin bir işaretidir. Burada birçok maden ocağı ve maden yatağı bulunmaktadır. Burada birçok maden ile karşılaşacaksınız.

Seed: -4308897156302709238

Kordinatlar: X:291, Y:71, Z:-898

Mağaralar ve Maden Ocağı Bulunduran Köy

Bu köyde ne ararsanız vardır. Mağaralar, maden ocağı ve daha birçok şey bu köyde mevcuttur. Konum açısından bulunması ne kadar zor olsa da, bulunduktan sonra sizlere birçok zenginlik sunuyor.

Seed: -2998950669524933859

Kordinatlar: X:251, Y:66, Z:-173 (Köy)

Kordinatlar: X:-374, Y:64, Z:-271 (Yıkılmış Portal)

Issız Köyler ve Tapınaklar Bulunduran Köy

Çöl içerisinde yer alan bu köyde, istediğiniz ve bulunması nadir olan birçok tohum bulunuyor. Üstüne üstlük, köyleri bulmak için ganimet bol boy tam. Sonra, biyomda beklediğiniz gibi, burada birkaç lav havuzu da var. Çöl sıkıldın mı bir kez, ovaları çöl yanında olan, okyanus, ya da Savana canlılarını, içine girişim için seçebilirsiniz.

Seed: 8638613833825887773

Kordinatlar: X:-8, Y:69, Z:-183 (Köy)

Kordinatlar: X:171, Y:65, Z:155 (Çöl Tapınağı)

Kordinatlar: X:854, Y:72, Z:137 (Çöl Tapınağı)

3 Köylü Ada

Spawn’da birden fazla köye sahip olmayı tercih ediyorsanız, bu Minecraft tohumu mutlaka denenmelidir. Adanın kenarlarına doğru 3 köyün oturduğu bir adada doğuyoruz. Daha sonra, dördüncü kenarda bir gemi enkazı var, bu da bu tohumun rastgele değil, planlanmış olmasını gösteriyor.

Seed: -4060839488929676108

Kordinatlar: X: -108, Y:65, Z:-121 (Batık Gemi)

Kordinatlar: X: 239, Y:67, Z:134 (Yağmacı Karakolu)

Gizli Buz Köyü

Işınlanmayı veya genel dünyayı bir bütün olarak görürseniz, bu tohum oldukça normal görünecektir. Ama yeterince uzağa seyahat etmek için çaba sarf ederseniz, bu Minecraft’ta var olan en eşsiz köy tohumlarından biridir.

Seed: -4919525955627568481

Kordinatlar: X: -28812, Y:75, Z:14596

Minecraft Köylüler Nasıl Çiftleşir?