Minecraft Köylüler Nasıl Çiftleşir?

Günümüzün en popüler oyunlarından birisi olan Minecraft, milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapıyor. Minecraft içerisinde birçok şey yapıyorsunuz hatta bu evrenin içerisinde yapamayacağınız şey neredeyse sıfır. Bugünkü yazımızda sizlere birçok oyuncunun aklında yer eden köylüler nasıl çiftleşir sorusuna cevap vereceğiz.

Minecraft dünyası içerisinde ormanlar, ovalar, uzay ve deniz gibi uçsuz bucaksız alanlar mevcuttur. Bu evrenlerde istediklerinizi NPC’lerin izin verdiği yere kadar rahatlıkla yapabilirsiniz. Bilindiği üzere Minecraft içerisinde köyler ve burada yaşayan köylüler vardır. Bunları küçük nüfuslu kasabalar olarak düşünebilirsiniz. Birçok oyuncu çok fazla emek vererek bu köyleri bulmaya çalışıyor ancak bu kadar fazla emek vermenize gerek kalmadan rahatlıkla bazı köyleri bulmanızı sizlere söyleyeceğiz.

Köylerde yaşayan köylüler belli şekillerde kendi sayılarını artırabiliyor. Bu köylülerin sayısı arttıkça kendi köyünüzü rahatlıkla kurabilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirmek için köylülerin çiftleşmesi gerekmektedir. Bu işlem sanıldığı kadar zor değildir. Sizlere anlatacağım kısa yollar ile beraber kolaylıkla bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz yollarına geçelim.

Köylüleri çiftleştirmek için gerekli olan malzemeler şu şekilde;

En az iki adet köylü

Her köylü için bir yatak, ek olarak bir yatak daha

Yiyecek (ekmek, havuç veya patates)

Eğer yukarıda malzemeleri yerine getirdiyseniz işin yarısını bitirmiş oluyorsunuz. Şimdi ise diğer adımlara geçiyoruz. Köylüleri çiftleştirmek için gereken adımlar şu şekilde;

Elinizdeki köylüleri birbirlerine yaklaştırın. Bunu yapmanın en iyi yolu köylülerin etrafına duvar örerek onları içeride tutmaktır.

Köylülerinizi belirlediğiniz bir alanda hapsettikten sonra ise o alana yatakları yerleştirin. Elinizdeki köylülerden daha fazla yatağa ihtiyacınız olacak çünkü köylüler çiftleştikten sonra ortaya çıkacak bebek köylünün de bir yatağa ihtiyacı olacak. Yerleştirdiğiniz yatakların üzerinde ve yanlarında en az iki blok boş alan olmasına özen gösterin.

Bütün basamakları gerçekleştirdiyseniz sıra köylülerinizin “istekliliğini” arttırmada demektir. Köylülerin üremesi için yeteri kadar “istekli” olmaları gerekmektedir. Peki köylülerinizi nasıl “istekli” hale getireceksiniz? Ekmek, havuç veya patates sayesinde köylülerinizi “istekli” bir hale getirerek çiftleşmelerini sağlayabilirsiniz.

Elinizde bulunan yiyecekleri köylülere verin (üstlerine atabilirsiniz), kafalarının üstünde kalp çıkana kadar yiyecek vermeye devam edin. Kalp çıkması demek artık “istekli” oldukları anlamına gelmektedir.

Köylüler istekli olduklarında birbirlerine yakınlaşırlar ve bu sayede dünyaya yeni bir bebek köylü getirirler.

İstediğiniz köylü miktarına ulaşana kadar bu işlemi tekrar edebilirsiniz. Sakın unutmayın, elinizdeki köylü miktarının bir fazlası kadar yatak sahibi olmanız gerekmektedir. Unutmadan ek bir bilgi daha verelim, bebek köylüler 20 dakika sonra normal köylü boyutuna gelecektir.

Bugünkü yazımızda sizlere Minecrat içerisinde köylülerin nasıl çiftleşeceği konusunda bilgi verdik. Yukarıda adımları doğru şekilde uygulayarak kolaylıkla köylüleri çoğaltabilirsiniz.

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