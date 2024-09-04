Minecraft en sevilen ve popüler sandbox oyunlarından biri olarak oyun dünyasında yeri ayrı olan bir yapım. Minecraft oyununun sektörde bu denli beğenilmesi, yapımcıları film versiyonuna yöneltti. Minecraft film versiyonunun geleceği bilinmekteydi ve özellikle oyun versiyonunun tutkunları tarafından heyecanla beklenmekte idi. Sonunda ilk Minecraft fragmanı yayınlandı ve filmin çıkış tarihi belli oldu. İşte ayrıntılar…

Minecraft Fragmanı Yayınlandı

Minecraft’ın ilk fragmanı izleyiciye sunuldu. Fragman elbette tüm detayları vermese de izleyicinin merakını bir nebze giderdi; belki de daha fazla heyecanlandırdı. Fragmanda görüldüğü üzere Jack Black ve Jason Momoa Minecraft başrol oyuncuları olarak ön plana çıkıyor. Warner Bros. tarafından yayınlanacak olan A Minecraft Movie tanıtım fragmanını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

A Minecraft Movie fragmanı Warner Bros.’un Youtube kanalıda yayınlanmış durumda. Fragman izleyicinin film hakkında genel bir öngörü sahibi olmasını sağlıyor. İzleyiciyi başrol oyuncuları olan Jack Black ve Jason Momoa ile tanıştırıyor. Fragmanda, Steve karakterini Jack Black’in canlandıracağı görülüyor. Filmin diğer ana karakterleri ise Emma Myers, Sebastian Eugene Hansen, Danielle Brooks, Jennifer Coolidge şeklinde.

A Minecraft Movie, Jared Hess tarafından yönetilmekte. Jared Hess’i Nacho Libre ve Napoleon Dynamite filmlerinden hatırlayabilirsiniz; bu filmlerde Hess yapımcı olarak görev almıştı. Minecraft filminin yapımcılığını ise Mojang Studios ve Warner Bros. yapmakta. Bilindiği üzere Mojang Studios Minecraft filminin geliştirici stüdyosu ve bu stüdyo oyunun büyük başarısının ardından 2014 yılında Microsoft tarafından satın alındı.

Minecraft Vizyon Tarihi Ne Zaman?

A Minecraft Movie fragmanında açıklandığı üzere film 4 Nisan 2025 tarihinde izleyici ile buluşacak. Heyecanla beklenen bu yapım için oldukça kısa bir zaman kaldığı söylenebilir.

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Minecraft Oyunu Hakkında

Minecraft oyunu 2011 yılında oyuncuya sunuldu ve global çapta 140 milyon oyun severin favori yapımı oldu. Minecraft oyunculara geniş bir hareket alanı sunuyor ve oyunculara kendini daha özgür hissettiriyor. Oyun öyle büyük bir başarıya imza attı ki 2014 yılında oyunun geliştiricisi olan Mojang Studios, 2,5 milyar dolar bedelle Microsoft tarafından satın alındı.

Minecraft oyunu hem tek oyunculu hem de çok oyunculu moda sahip olup hem PC de hem de pek çok konsolda oynanabilmektedir. Oyun aksiyon – macera oyunu ve sandbox oyunu kategorilerinde yer almaktadır. Geliştiricisi ve yayıncısı Mojang Studios’tur.