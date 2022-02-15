Mini LED Ekranlı Yeni iMac Pro, Haziran Ayında Satışa Çıkacak!

Apple bu yıl birkaç ürünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor ve şirketin; 8 Mart’ta yeni nesil Apple iPhone SE bütçe akıllı telefonunu tanıtabileceği; bu yılın ilk lansman etkinliğine ev sahipliği yapmasını bekliyoruz.

Yeni 27 inç Apple iMac Pro hakkında çok az bilgiye sahiptik ve şimdi çıkan bir rapor; Cupertino tabanlı teknoloji devinin bu yeni Mac’i resmi olarak Haziran ayında piyasaya sürebileceğini gösteriyor.

Display Supply Chain Consultants’tan Ross Young; Mini LED iMac Pro’nun Haziran 2022’de piyasaya sürülebileceğini iddia ediyor. Ayrıca bu, yeni iMac Pro’nun Apple’ın Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı’nda tanıtılabileceği anlamına geliyor.

Daha önce, ürünün bu yıl yaz aylarında resmileşebileceğine dair raporlar vardı. Nitekim şimdiye kadarki raporlara göre, yakında çıkacak olan iMac Pro; yeni bir tasarım ve değişik özelliklerle gelecek.

27 inçlik Mini LED ekran, 120Hz yenileme hızı desteğine sahip olabilir. Cihazın, M1 yonga setinden güç alan 24 inç iMac’e benzer bir tasarıma sahip olacağı söyleniyor. Cihazın, geçen yıl piyasaya çıkan 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerine güç veren; M1 Pro ve M1 Max yonga setleri tarafından desteklenmesini bekliyoruz.

Şirket, Apple iMac Pro’nun yanı sıra bu yıl boyunca AirPods Pro 2; M2 yonga seti, yeni bir işlemciyle desteklenen yeni MacBook modelleri ve çok daha fazlası dahil olmak üzere; birçok yeni ürünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

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