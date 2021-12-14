MIUI 13’ün Logosu ve Özellikleri Sızdırıldı!

Bugün sizlere MIUI 13‘ün sızdırılan Logosu ve özelliklerinden bahsedeceğiz. MIUI 13’ün yanında Xiaomi 12, bu ayın sonunda, büyük olasılıkla 28 Aralık‘ta tanıtılacak ve beraberinde yeni MIUI 13’ü de getirecek. Yeni işletim sistemi sürümünün logosu, Xiaomi’nin Geri Bildirim uygulaması aracılığıyla sızdırıldı ve 12. sürümün geometrik tasarım trendini sürdürüyor.

Bu, yaklaşan güncelleme hakkında daha fazla bilgi toplayan Xiaomi UI ekibi tarafından keşfedildi. Duyuruya hazırlanırken güncellenen Xiaomi uygulamalarında da keşfedilen bazı yeni özellikleri gösteren videolar var.

İlk birkaç video ana ekranla ilgili. Yeni Infinity Scroll özelliği, ana ekran bölmelerini döngüye sokar, yani sonuncusuna geldiğinizde, bir sonraki kaydırma sizi 1 numaraya geri götürür.

Ayrıca, artık küçük widget’lar da mevcuttur. MIUI 12.5 beta sürümünde tanıtıldılar, ancak henüz kararlı bir sürümde etkinleştirilmediler. İşte neye benziyorlar:

Son olarak, mevcut bir özellik üzerinde bir güncelleme. Hayata Video Araç Kutusu olarak başlayan ve daha sonra Akıllı Araç Kutusu olarak yeniden adlandırılan şeye artık “Kenar Çubuğu” deniyor. İşte MIUI 13’te nasıl görüneceği.

Ayrıca bkz: Xiaomi Mi Smart, Artık Bir Araba Markası