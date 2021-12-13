Xiaomi Mi Smart, Artık Bir Araba Markası

Xiaomi’nin kaynaklarını akıllı araba projesine adadığını zaten biliyor olsak da yeni bir rapor; şirketin yan kuruluşlarından birinin otomobil pazarına da girmeyi hedeflediğini ortaya koydu.

Bir rapora göre; Çinli teknoloji devi Air Purifier üreticisi SmartMi kendi akıllı arabalarını yapmayı planlıyor. Özellikle SmartMi, Çin’de Zhimi Teknolojisi olarak da anılıyor. Ve bir dizi akıllı ev ürünü/cihazı üretiyor. Şimdi kaynağımız Zhimi’nin uzmanlığını tüketici elektroniği ürünleri dışında ve otomobil endüstrisine genişletmeyi planladığını söyledi.

Habere göre Zhimi, ilk modeli bir SUV olan yeni bir otomobil de üretmeye çalışıyor. Bu kaynaklar ayrıca, Zhimi’nin yeni projesinin ana şirketinin otomobil birimi olan Xiaomi Motors’tan tamamen bağımsız olacağını da ekledi.

Ayrıca, yeni otomobil projesinin yönetimi de ana şirketten ayrı olacak da diyebiliriz. Ancak teknoloji devinden bir tür destek görmek şaşırtıcı olmayacak. Şu an itibariyle, markanın en iyi hava temizleyicileri; klimalar ve bu hat boyunca daha fazla ürün üretmesiyle tanındığı düşünüldüğünde planları oldukça uzak görünüyor.