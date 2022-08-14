Günümüz dünyasında artık her bir bireyin cep telefonu bulunmakta. Kullandığımız cep telefonları hem iletişim, iş, hem de oyun oynamak için kullanılabilir. Yapılan araştırmalara göre mobil oyunu oynayan yaş kesiminin 15-24 olarak belirlemişlerdir. Fakat unuttuğumuz bir şey var oynadığımız oyunları hazırlayan profesyonel ekip ve onlara yardımcı olan bazı programlar var. Bugün ki yazımızda sizlere mobil oyun yapma programları hangileridir bahsedeceğiz.

Günümüzde ki oyunlar artık çığır açacak seviyede tasarlanmakta çıkan telefonlara uygun bilgisayar oyunlarını aratmayacak şekilde oyunlar tasarlanmakta. Fakat bu tasarım süresi uzun ve detaylı oluyor. Gelelim mobil oyun yapma programlarına;

Unity

Mobil oyun yapma programları arasında yerini alan Unity, ilk olarak olarak bilgisayarlar, konsollar ve mobil cihazlar için video oyunları ve simülasyonları geliştirmek için kullanılan oyun geliştirme programıdır.

Unreal Engine

Mobil oyunlarının en çok tercih edilen modlarından biri olan birinci şahıs nişancı oyunları oldukça popüler bir yerde. Bu tür oyunları geliştirmede kullanılan Unreal Engine mobil oyun yapma programları arasında yerini alıyor.

Armory

Mobil oyun yapma programları arasında yerini alan Armory 3D oyunlarda oldukça tercih edilen bir programdır.

GDevelop

Mobil oyun programları denilince GDevelop programını es geçmek olmaz. GDevelop, temel olarak basit PC ve Mobil oyunların yanı sıra tarayıcıda oynanabilen HTML5 oyunları oluşturmaya odaklıdır.

En İyi Açık Dünya Oyunları!