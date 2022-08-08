En İyi Açık Dünya Oyunları!

Günümüzde oyun dünyası oldukça kendini geliştirmekte gelişen teknoloji ile her türlü moda sahip oyun türleri çıkmakta. Özellikle oyuncuların tercih ettiği açık dünya oyunları çokça oynanmakta. Bugün ki yazımızda sizlere en iyi açık dünya oyunları nelerdir bahsedeceğiz.

Açık dünya oyunları denilince aklımıza ilk gelen genelde açık dünya PC oyunları oluyor PC açık dünya oyunları şu an zirvede bulunmakta. Açık dünya oyununun açılımını yapacak olusak; Bazı oyunlarda sabit bir görev sistemi içerisinde ilerlemek zorundayken açık dünya oyunlarda kendi isteğiniz doğrultusunda, görevlere bağlı kalmadan hareket edersiniz.

Watch Dogs 2

Dying Light

Far Cry 5

Horizon Zero Dawn

Assassin’s Creed: Origins

Ghost of Tsushima

Grand Theft Auto V

Assassin’s Creed Odyssey

Dragon Age: Inquisition

Fallout: New Vegas

Red Dead Redemption 2

Yüksek Maliyetli Oyunlar!