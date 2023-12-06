Odeeo, platformdaki 75 milyon sesli reklamın verilerini içeren bir rapor yayımladı. Yapılan açıklamaya göre, mobil oyuncular sesli reklamları seviyor. Oyun içi sesli reklam platformu olan Odeeo’da oyuncuların davranış analizlerini ortaya çıkardı. Platformda bulunan 400 oyundaki 75 milyon sesli reklam gösterimini incelemeye alan şirket, oyuncuların reklamlara karşı tutumları hakkında elde ettiği verileri paylaştı.

Odeeo Analizine Göre Mobil Oyuncular Sesli Reklamları Beğeniyor

Odeeo’nun oyuncuların, oyun içi sesli reklamlara karşı takındıkları tutumlar hakkında yaptığı analiz, reklam veren şirketler için büyük önem taşıyor. Odeeo’nun paylaştığı analizlerde, oyun içi sesli reklamların uzunluğu, konumu, büyüklüğü gibi ayrıntıların reklamın performansına olan etkileri görülmekte. Bu bilgiler ışığında reklam verenler daha etkili yöntemleri kullanabilecekler.

400 oyunda gösterilen 75 milyon reklamın konu edildiği analize göre, sesli reklamların yaklaşık yüzde 90’ı atlanmadan izleniyor. Buradan sesli reklam etkileşiminin yüksek olduğu sonucuna varılabilir. Bunun yanı sıra sesli reklamlarda LTR yani reklamın dinlenme oranı yüzde 80’den fazla ayrıca kısa reklamlar yüzde 95’lik bir tamamlanma oranına sahip. Bu da aslında kısa reklamların daha etkili olduğunu gösteriyor.

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Odeeo analizinde yer alan en çarpıcı sonuçları veren bilgi de reklamın konumu hakkında. Açıklamaya göre bir oyun oturumunda ilk sırada gösterilen reklam yüzde 94 oranında atlanmıyor ve en yüksek tıklama oranına sahip reklam ilk sıradaki reklam oluyor. Bunun yanı sıra oyun içi sesli reklamlarda, konumuna göre tıklama oranı azalsa bile yine de sektör standartlarının üzerinde kalıyor. Örneğin 5. ve 6. reklamlarda dahi yüzde 1’in üzerinde tıklama oranı gerçekleşiyor.

Odeeo CEO’su Amit Monheit Açıklamaları

Oyun içi sesli reklam analizi hakkında açıklamalarda bulunan Odeeo CEO’su Amit Monheit, son yıllarda küresel çapta büyük reklam verenler içim pek çok kampanya organize ettiklerini söyledi. Verdikleri reklam hizmetinin olgunlaşmaya başladıkça daha iyi analiz edilebildiğini aktaran Monheit, reklamların performansını etkileyen faktörleri inceleyebilmekte ve reklam verenlere daha sağlıklı geri bildirim yapabilmekte olduklarını açıkladı.

Oyun içi reklamcılığın etkili ve güçlü olduğunu gördüklerini söyleyen Amit Monheit açıklamasında, tüm reklam verenlerin bu gücü kullanmaları için çalışacaklarını deklare etti. Bunun yanı sıra reklam verenler de oyun içi reklamcılık konusunda pozitif düşündüklerini, bu yeni yöntemi benimsediklerini belirtmekteler.