Mobil Telefondan FPS Gösterme Nasıl Yapılır?

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber oyun dünyası oldukça fazla öneme sahip oldu. Özellikle mobil oyunlar pandeminin ardından büyük bir çıkış gösterdi. Bildiğiniz üzere FPS tüm oyunlarda oldukça öneme sahip. Mobil oyun oynarken de FPS büyük bir role sahip. Peki akıllı telefonunuz ne kadar FPS aldığını biliyor musunuz? Bugünkü yazımızda sizlere telefonda FPS gösterme yolları hakkında bilgi vereceğiz.

Mobil oyunlar, son yıllarda büyük bir çıkış gösterdi. Özellikle birçok mobil oyun espor dünyasında kendisine yer buldu. Hal böyle olunca birçok akıllı telefon markası, oyun için özel cihazlar bile üretmeye başladı. Peki oyunların can alıcı noktası olan FPS, mobil oyunlarda da geçerli mi? Cevap tabii ki de evet. Peki mobil oyunlarda ne kadar FPS aldığınızı biliyor musunuz? Yazımızı okuduktan sonra kafanızdaki soru işaretleri tamamen ortadan kalkacak.

Mobil oyunlar oynarken, bazı sebeplerden dolayı oyunlardan aldığımız performans düşüklük gösterebiliyor. Bu durumda oyun deneyimimizi olumsuz yönde etkiliyor. FPS, ekranınıza saniye başında gelen görüntü sayısı anlamına gelmektedir. Bu FPS değeri belirli bir seviyenin altına düştüğü zaman oyunlardan adlığımız verim azalacaktır. Oyunlara başlamadan önce FPS değerlerinizi kontrol etmeniz gerekmektedir. FPS değerlerini sıcaklık, yazılımsal ve donanımsal faktörler olumsuz yönde etkileyebilir. Bu yüzden bu olumsuz etkileri ortadan kaldırmak gerekmektedir. Google Play ve App Store içerisinde birçok FPS göstermeye yarayan program yer alıyor. Bunlardan en çok işinize yarayacak olan ve kullanımı basit olan uygulama Magisk Manager uygulamasıdır.

Android Telefonlarda FPS Gösterme Nasıl Yapılır?

İlk olarak Google Play Store içerisinden Magisk Manager uygulamasını cihazınıza yükleyin.

uygulamasını cihazınıza yükleyin. Magisk Manager’da “ KFMark Enabler ” araması yapın ve KFMark Enabler’ı indirdikten sonra kurulumunu yapın.

” araması yapın ve KFMark Enabler’ı indirdikten sonra kurulumunu yapın. Magisk Manager’ın sağ alt kısmında bulunan “Reboot” butonunu kullanın.

KFMark App’i indirin ve kurun.

KFMark App’i açın ve medya erişimine izin verin.

Ana ekrandaki mavi butona basın ve FPS gösterme ayarını açmak istediğiniz oyunları seçin.

gösterme ayarını açmak istediğiniz oyunları seçin. Açmak istediğiniz oyunun altındaki “Oynat” butonuna basın ve test edin.

Tüm bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra FPS değerlerini yükseltmek için çalışmalar yapabilirsiniz. Bunun için ilk olarak akıllı telefonunuzun sıcaklığını iyi ayarlamanız gerekmektedir. Bunun için piyasada birçok soğutucu yer almaktadır. Bu ürünlerden temin edip, FPS artışını sağlayabilirsiniz. Bununla beraber cihazında var olan yazılımsal veya donanımsal sorunlarda FPS düşüklüğüne sebep olabilir. Bunun için bir telefoncudan yardım alabilirsiniz.

FPS değerlerinin sağlıklı olması durumunda birçok oyundan istediğiniz performansı sağlayacaksınız. Oyunları denemeden önce sistem gereksinimlerine mutlaka bakmalısınız. Ayrıca yüksek grafik ayarlarını tercih etmek de FPS değerlerini düşürecektir. Bunun için cihazınız özelliklerine en uygun görüntü ayarlarını tercih etmelisiniz. Yukarıda bahsettiğimiz uygulama sayesinde telefonda fps gösterme işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

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