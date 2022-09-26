Günümüzün mobil oyunlar arasında en popüler olan Mobile Legends yıllardır mobil oyun kategorisinde çoğu zaman zirvede bulunmuştur. Bildiğiniz gibi ünlü bir bilgisayar oyunu olan League Of Legends oyunundan esinlenerek yapılan bu mobil oyun oldukça ona benzemektedir. Bugünkü yazımızda sizlere Mobile Legends can çalma itemlerinden bahsedeceğiz.

Oyunun içinde birden çok item bulunmakta doğal olarakta itemlerin kendilerine özgü özellikleri bulunmakta. Bu itemler arasında can çalma itemleri oldukça popüler bir yerde özellikle ADC karakterlerin vazgeçilmez bir parçasıdır. Gelelim çan çalma itemlerine.

Mobile Legends Can Çalma İtemleri

Midas’ın Kılıcı

+60 Fiziksel Saldırı

+30 Büyü Direnci

+5% Can Çalma

Haas’ın Pençeleri

+70 Fiziksel Saldırı

Eşsiz: +20% Can Çalma

Bitmeyen Savaş

+65 Fiziksel Saldırı

+25 Mana Yenileme

+250 Can

+%10 Bekleme Süresinde Azalma

+5% Hareket Hızı

+15% Can Çalma

Kanasusamış Balta

+70 Fiziksel Saldırı

+10% Bekleme Süresinde Azalma

Eşsiz: +%20 Vampir Becerisi

Doğa Rüzgarı

+10 Fiziksel Saldırı

+%25 Saldırı Hızı

+%15 Can Çalma

Yukarıda ki itemler aşağıda ki karakterlerde kullanırsanız oyunu kazanma ihtimaliniz oldukça fazla olacaktır.

Bruno

Lesley

Wanwan

Granger Karrie

Layla

Miya

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