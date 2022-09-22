Günümüzün mobil oyunlar arasında en popüler olan Mobile Legends yıllardır mobil oyun kategorisinde çoğu zaman zirvede bulunmuştur. Bildiğiniz gibi ünlü bir bilgisayar oyunu olan League Of Legends oyunundan esinlenerek yapılan bu mobil oyun oldukça ona benzemektedir. Bugünkü yazımızda sizlere Mobile Legends hızlı savaş puanı kasma taktikleri vereceğiz.

İlk olarak savaş puanı ne diyecek olursanız kısaca sizlere açıklayalım; Oyun içinde ki savaş puanı oyun içi para birimi olarak geçmekte. Bu da şu anlama geliyor savaş puanlarınızı harcayarak bir çok şey satın alabilirsiniz. Aralarında en önemli satın alabileceğiniz şey oyun içinde ki kahramanlardır.

Mobile Legends Hızlı Savaş Puanı Kasma Taktikleri

Günlük Ödüller

Kredi Puanı

Etkinlikler ve Mail

Çift Savaş Puanı Kartları

Oyun içindeki neredeyse en önemli unsurlardan biri olan savaş puanı birçok oyuncu tarafından önemsiz gözükebilir ama oyunun ana parçalarından biri olan savaş puanını akıllıca kullanırsanız hem daha kolay bir şekilde kazanmanıza yardımcı olur hem de kolay şekilde oyun içinde ilerlemenizi sağlar.

Bildiğiniz üzere Mobile Legends: Bang Bang karakterleri altı sınıfa ayrılmaktadır. Kahramanlarınızı sınıflarına göre seçebilirsiniz. Sınıflar şu şekildedir; Suikastçiler, Savaşçılar, Büyücüler, Nişancılar, Destek ve Tanklar. Şeklinde olup kendi oyun tarzınıza göre kahramanları savaş puanınızla alabilirsiniz.

Bunun yanında hızlı bir şekilde savaş puanı kasmak istiyorsanız arkadaşlarınız ile birlikte oyuna girip kazandığınız maçlar üzerinden hızlıca savaş puanı kazanabilirsiniz. Daha sonra savaş puanlarınızı iyice biriktirmeye dikkat edin işinize yaramayacak gösterge, amblem türü şeyler almamaya özen gösterin. Özellikle kendinize uygun kahramanları belirleyin ve o sınıftan ilerlemeye devam edin.

Mobile Legends En İyi Karakterler!