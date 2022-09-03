Mobile Legends En İyi Karakterler!

Günümüzün mobil oyunlar arasında en popüler olan Mobile Legends yıllardır mobil oyun kategorisinde çoğu zaman zirvede bulunmuştur. Bildiğiniz gibi ünlü bir bilgisayar oyunu olan League Of Legends oyunundan esinlenerek yapılan bu mobil oyun oldukça ona benzemektedir. Bugün ki yazımızda sizlere Mobile Legends en iyi karakterler nelerdir yazımızda bahsedeceğiz.

League Of Legends gibi mekanikleri bulunan oyun bünyesinde birden fazla karakter barındırmaktadır. Son zamanlarda artan şampiyon sayısından ötürü oyuncular aralarında hangi karakter daha iyi sorusunun cevabını merak etmekte. Oyunun içinde her türden şampiyon bulunmakta (Tank, Nişancı, Büyücü, Dövüşçü,) vb. kategoride bulunan şampiyonlar mevcut.

Mobile Legends En İyi Tank Karakterleri

Khufra

Mobile Legends en iyi karakterlerin tank sınıfında yerini alan Khufra oldukça fazla tercih edilmekte.

Edith

Mobile Legends en iyi karakterlerin tank sınıfında yerini alan Edith oldukça fazla tercih edilmekte.

Franco

Mobile Legends en iyi karakterlerin tank sınıfında yerini alan Franco oldukça fazla tercih edilmekte.

Mobile Legends En İyi Destek Karakterleri

Estes

Mobile Legends en iyi karakterlerin destek sınıfında yerini alan Estes oldukça fazla tercih edilmekte.

Mathilda

Mobile Legends en iyi karakterlerin destek sınıfında yerini alan Mathilda oldukça fazla tercih edilmekte.

Mobile Legends En İyi Nişancı Karakterleri

Melissa

Mobile Legends en iyi karakterlerin nişancı sınıfında yerini alan Melissa oldukça fazla tercih edilmekte.

Beatrix

Mobile Legends en iyi karakterlerin nişancı sınıfında yerini alan Beatrix oldukça fazla tercih edilmekte.

Mobile Legends En İyi Büyücü Karakterleri

Valentina

Mobile Legends en iyi karakterlerin Büyücü sınıfında yerini alan Valentina oldukça fazla tercih edilmekte.

Kagura

Mobile Legends en iyi karakterlerin Büyücü sınıfında yerini alan Kagura oldukça fazla tercih edilmekte.

Harley

Mobile Legends en iyi karakterlerin Büyücü sınıfında yerini alan Harley oldukça fazla tercih edilmekte.

Mobile Legends En İyi Dövüşçü Karakterleri

Roger

Mobile Legends en iyi karakterlerin Dövüşçü sınıfında yerini alan Roger oldukça fazla tercih edilmekte.

Paquito

Mobile Legends en iyi karakterlerin Dövüşçü sınıfında yerini alan Paquito oldukça fazla tercih edilmekte.

Mobile Legends En İyi Suikastçı Karakterleri

Saber

Mobile Legends en iyi karakterlerin Suikastçı sınıfında yerini alan Saber oldukça fazla tercih edilmekte.

Benedetta

Mobile Legends en iyi karakterlerin Suikastçı sınıfında yerini alan Benedetta oldukça fazla tercih edilmekte.

Hayabusa

Mobile Legends en iyi karakterlerin Suikastçı sınıfında yerini alan Hayabusa oldukça fazla tercih edilmekte.

Assassin’s Creed Mirage Çıkış Tarihi Belli Oldu!