Assassin’s Creed Mirage Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Günümüzün en büyük video oyun geliştirici şirketlerinden biri olan Ubisoft hayranlarının merakla beklediği yeni Assassin’s Creed Mirage’nin çıkış tarihini paylaştı. Şirket Assassin’s Creed Mirage’nin 10 Eylül ‘de gerçekleştireceği Ubisoft Forward etkinliğinde açıklayacak.

Ubisoft’un son paylaşımında oyundan bir kesit paylaşıldığı görülüyor. Şirketin açıklamasına göre, yeni Assassin’s Creed yapımı 10 Eylül’deki Ubisoft Forward etkinliğinde oyuncular ile tanıştırılacak.

Bir süre önce ortaya çıkan sızıntılar, ile birlikte yeni çıkacak olan serinin konusunu Bağdat şehrinde geçeceği yönünde. Şirket ekstra olarak Assassin’s Creed Mirage’nin diğer oyunlara kıyasla daha küçük bir haritaya ve daha fazla gizliliğe yer vereceğini ifade etti.

Mirage’nin 2007 yılında çıkış yapan ilk seriden esinlenerek ilham alınacağı söyleniyor, söylentilere göre Mirage’nin haritası birden fazla şehre ve küçük olacağı ancak şehirler içinde birçok gizli ipucu bulunacağı ifade edildi.

Yapılan bir değişiklik ise seviye sistemini ve cinsiyet ve diyalog gibi RPG seçimlerini kaldırması oldu. Kartal görüşü ve havadan çifte suikast de geri gelecek. Oynanış ise yeni animasyonlara sahip olan Valhalla’dan oldukça farklı olacak.

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