The Last of Us Bölüm 1 kupaları: tam liste

Tüm The Last of Us Bölüm 1 ödüllerini toplamak ister misiniz? Tam listemiz emrinizdeyken, PS5’teki en yeni Last of Us yeniden çevriminden en iyi şekilde yararlanmaya tamamen hazır olacaksınız.
Neyse ki her yerdeki başarı avcıları için, Last of Us Part 1 kendini herhangi bir çok oyunculu moddan çıkardı, bu da tüm kupaların yıldız tek oyunculu kampanyanın sınırları içinde izlenebileceği anlamına geliyor.
The Last of Us Part 1’den çok etkilendik. Sevgiyle yeniden yapılan bu oyun, Ellie ve Joel’in hikayesinin ilk yarısının keyfini çıkarmanın kesin yolu.
The Last of Us Part 1, orijinalin vizyonundan veya tonundan asla ödün vermeden PS5 ve PC için baştan sona bir yeniden yapım olmayı başarıyor. PS5 için yeni Dualsense kontrol cihazıyla uyumluluk da dahil olmak üzere, keyfini çıkarabileceğiniz bazı yeni özellikler bile var. Pek çok kişinin yeni başlıkta mümkün olan her kupayı avlamaya hevesli olması şaşırtıcı değil.
Neyse ki her yerdeki başarı avcıları için, Last of Us Part 1 kendini herhangi bir çok oyunculu moddan çıkardı, bu da tüm kupaların yıldız tek oyunculu kampanyanın sınırları içinde izlenebileceği anlamına geliyor.
Bu, orijinal oyundaki başarıları elde etmek için çok oyunculu modda ilerlemek zorunda kalanlar için gerçek bir lütuf. Bununla birlikte, bu kupalardan bazılarını elde etmek biraz zor. PS5’teki her bir The Last of Us Part 1 ödülü listemizi bulmak için okumaya devam edin.
The Last of Us Part 1 kupaları: tam listemiz
The Last of Us Part 1, 29 kupa, yedi Altın, yedi Gümüş, 14 Bronz ve geri kalan her şeyi toplamak için verilen tek bir çok imrenilen Platin kupaya sahiptir.
BRONZ KUPALAR
İşte oyunda sunulan 14 Bronz kupa:
- Fallen Firefly – Bir Firefly kolye ucu bulun
- Self Help – Bir eğitim kılavuzu bulun
- Savage Starlight Fan – Bir çizgi roman bul
- Geared Up – Her öğeyi üretin
- In Memorium – Frank’in notunu atıldıktan sonra alın
- Lights Out – Gizliyken Pittsburgh’daki spot ışığı üretecini kapatın
- Waterlogged – Henry ve Sam ile kanalizasyon mekanizmasını kullanın
- Left Hanging – iyi bir iş yaptıktan sonra Ellie’yi asılı bırakın (bunun özellikle acımasız olduğunu düşünüyoruz)
- Who’s A Good Boy? – Köpeği evcil hayvan Buckley
- Nobody’s Perfect – Left Behind’da Jak X oyunu oynadı
- Brick Master – Tuğla atma yarışmasını kazanın
- Angel Knives – Black Fang’ı darbe almadan yen
- Skillz – Su tabancası savaşını kazanın
- Live Bait – Enfekte bir kişiyi bir insana saldırması için cezbetmek için tuğla veya şişe kullanın
GÜMÜŞ KUPALAR
Bunlar, The Last of Us Bölüm 1’deki yedi Gümüş kupa:
- Something to Fight For – Tüm eğitim kılavuzlarını bulun
- Combat Ready – Bir silahı tamamen yükseltin
- Master of Unlocking – Shivs kullanarak kilitli her kapıyı kırın
- Prepared For the Worst – Tüm çalışma tezgahlarını bulun
- Sticky Fingers – Tüm Kasaları Açın
- Sharpest Tool in the Shed – Tüm tezgah aletlerini bulun
- Build Em Up, Break Em Down – Yükselt ve ardından her yakın dövüş silahından birini kır
ALTIN VE PLATİN KUPALAR
İşte yedi Altın kupa:
- No Matter What – Bölüm 1’i Tamamlayın
- Don’t Go – Left Behind’ı Tamamlayın
- Endure and Survive – Tüm çizgi romanları topla
- Chronicles – Tüm notları ve eserleri bulun
- Getting to Know You – İsteğe bağlı tüm konuşmalara katılın
- That’s all I got – Ellie’nin tüm şakalarından sağ kurtul
- Look for the Light – Tüm ateş böceği kolyelerini bulun
Son fakat kesinlikle en az değil, işte listeyi tamamlayan Platin kupa:
- It can’t be for nothing – tüm kupaları toplayın
İşte karşınızda: The Last of Us Part 1’deki tüm kupaların tam listesi. Bu anlaşılması güç övgüler için avınızda bol şanslar ve Clickers’a dikkat edin.