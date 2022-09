The Last of Us Bölüm 1 kupaları: tam liste

Tüm The Last of Us Bölüm 1 ödüllerini toplamak ister misiniz? Tam listemiz emrinizdeyken, PS5’teki en yeni Last of Us yeniden çevriminden en iyi şekilde yararlanmaya tamamen hazır olacaksınız.

Neyse ki her yerdeki başarı avcıları için, Last of Us Part 1 kendini herhangi bir çok oyunculu moddan çıkardı, bu da tüm kupaların yıldız tek oyunculu kampanyanın sınırları içinde izlenebileceği anlamına geliyor.

The Last of Us Part 1’den çok etkilendik. Sevgiyle yeniden yapılan bu oyun, Ellie ve Joel’in hikayesinin ilk yarısının keyfini çıkarmanın kesin yolu.

The Last of Us Part 1, orijinalin vizyonundan veya tonundan asla ödün vermeden PS5 ve PC için baştan sona bir yeniden yapım olmayı başarıyor. PS5 için yeni Dualsense kontrol cihazıyla uyumluluk da dahil olmak üzere, keyfini çıkarabileceğiniz bazı yeni özellikler bile var. Pek çok kişinin yeni başlıkta mümkün olan her kupayı avlamaya hevesli olması şaşırtıcı değil.

Bu, orijinal oyundaki başarıları elde etmek için çok oyunculu modda ilerlemek zorunda kalanlar için gerçek bir lütuf. Bununla birlikte, bu kupalardan bazılarını elde etmek biraz zor. PS5’teki her bir The Last of Us Part 1 ödülü listemizi bulmak için okumaya devam edin.

The Last of Us Part 1 kupaları: tam listemiz

The Last of Us Part 1, 29 kupa, yedi Altın, yedi Gümüş, 14 Bronz ve geri kalan her şeyi toplamak için verilen tek bir çok imrenilen Platin kupaya sahiptir.

BRONZ KUPALAR

İşte oyunda sunulan 14 Bronz kupa:

Fallen Firefly – Bir Firefly kolye ucu bulun

Self Help – Bir eğitim kılavuzu bulun

Savage Starlight Fan – Bir çizgi roman bul

Geared Up – Her öğeyi üretin

In Memorium – Frank’in notunu atıldıktan sonra alın

Lights Out – Gizliyken Pittsburgh’daki spot ışığı üretecini kapatın

Waterlogged – Henry ve Sam ile kanalizasyon mekanizmasını kullanın

Left Hanging – iyi bir iş yaptıktan sonra Ellie’yi asılı bırakın (bunun özellikle acımasız olduğunu düşünüyoruz)

Who’s A Good Boy? – Köpeği evcil hayvan Buckley

Nobody’s Perfect – Left Behind’da Jak X oyunu oynadı

Brick Master – Tuğla atma yarışmasını kazanın

Angel Knives – Black Fang’ı darbe almadan yen

Skillz – Su tabancası savaşını kazanın

Live Bait – Enfekte bir kişiyi bir insana saldırması için cezbetmek için tuğla veya şişe kullanın

GÜMÜŞ KUPALAR

Bunlar, The Last of Us Bölüm 1’deki yedi Gümüş kupa:

Something to Fight For – Tüm eğitim kılavuzlarını bulun

Combat Ready – Bir silahı tamamen yükseltin

Master of Unlocking – Shivs kullanarak kilitli her kapıyı kırın

Prepared For the Worst – Tüm çalışma tezgahlarını bulun

Sticky Fingers – Tüm Kasaları Açın

Sharpest Tool in the Shed – Tüm tezgah aletlerini bulun

Build Em Up, Break Em Down – Yükselt ve ardından her yakın dövüş silahından birini kır

ALTIN VE PLATİN KUPALAR

İşte yedi Altın kupa:

No Matter What – Bölüm 1’i Tamamlayın

Don’t Go – Left Behind’ı Tamamlayın

Endure and Survive – Tüm çizgi romanları topla

Chronicles – Tüm notları ve eserleri bulun

Getting to Know You – İsteğe bağlı tüm konuşmalara katılın

That’s all I got – Ellie’nin tüm şakalarından sağ kurtul

Look for the Light – Tüm ateş böceği kolyelerini bulun

Son fakat kesinlikle en az değil, işte listeyi tamamlayan Platin kupa:

It can’t be for nothing – tüm kupaları toplayın

İşte karşınızda: The Last of Us Part 1’deki tüm kupaların tam listesi. Bu anlaşılması güç övgüler için avınızda bol şanslar ve Clickers’a dikkat edin.