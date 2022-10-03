Günümüzün mobil oyunlar arasında en popüler olan Mobile Legends yıllardır mobil oyun kategorisinde çoğu zaman zirvede bulunmuştur. Bildiğiniz gibi ünlü bir bilgisayar oyunu olan League Of Legends oyunundan esinlenerek yapılan bu mobil oyun oldukça ona benzemektedir. Bugünkü yazımızda sizlere Mobile Legends nasıl küme atlarım konusunda sizlere yardımcı olacak bilgiler vereceğiz.

Bildiğiniz gibi Mobile Legends oyununda Savaşçı, Elit, Ustalar, Büyük Usta, Epik, Efsane Mistik gibi kümeler bulunup bu liglere çıkma şansınız elbette mümkün ama oyun tarzınızı üst seviyelere çıktığı zaman oyun git gide zorlaşır. Bunun için sizlere en kolayca üst kümelere nasıl çıkarsınız yazımızda bahsedeceğiz.

Orta Koridor: Eğer bir orta koridor oyuncusuysanız şampiyon havuzunuz gerçekten çok iyi olmalı ve karşı seçim yapmayı çok iyi bilmeniz gerekiyor. Oldukça geniş bir şampiyon havuzunuza sahip olmanız gerekmektedir.

Üst Koridor: Üst koridor aslında bir nevi kişisel becerilerinizi ortaya koyabileceğiniz bir alan olup tank veya dövüşçü tarzı şampiyonları almanız takımınıza oldukça fayda sağlayacaktır.

Ormancı: Oyundaki en önemli roldür. Haritada rakipler tarafından gözükmüyorsunuz. ve oldukça kilit bir role sahipsiniz oyundan düşen takım arkadaşınızın aslında oyuna geri dönmesine yardımcı olabilirsiniz. Genellikle kitle kontrol yetenekleri içeren şampiyonları seçerseniz daha faydalı olacaktır.

Nişancı: Takımın hasar yükünün çoğunu alan namı değer ADC bir maçı kazanmanıza yardımcı olacak her şeye sahip. Bu rolü oynuyor iseniz mekaniklerinizin oldukça gelişmiş olması lazım ve takım savaşlarında pozisyonlarınızı iyice belirlemeniz gerekli.

Destek: Hasar bakımında zayıf gözükse de aslında takımın kilit rollerinden biridir koruduğunuz ADC’yi iyi savunabilirseniz ve takım savaşlarında tank rolünde iseniz uzun süre hayatta kalarak takımınızın savaşlarda işini oldukça kolaylaştırabilirsiniz.

Yukarıda ki bahsettiğimiz koridorların aslında hepsinin kendine göre bir önemi vardır önemli olan takım arkadaşlarınız ile birlikte uyum içinde mücadele etmeniz oyunu kazanmanızda oldukça kilit bir harekettir.

Mobile Legends Can Çalma İtemleri!