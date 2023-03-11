Model S, Cam Tavan ve Yuvarlak Direksiyon ile Gelecek

Tesla, müşterilerine gönderdiği bir e-postada Model S’i birkaç yeni seçenekle güncellediğini doğruladı. Model S tasarımı değişmeden kalırken, yeni bir cam tavan ve yuvarlak direksiyon simidi göze çarpıyor.

Doğru, Model S 2008’de piyasaya sürüldü, ancak ilk müşteriler arabalarını 2012’de aldı. Araba bir dizi küçük kozmetik güncellemeden geçti, ancak genel olarak tasarım aynı kaldı ve hala taze görünüyor.

Elbette en büyük haber, iyileştirilmiş kamera seti ve Phoenix radarı ile Donanım 4’ün dahil edilmesidir. Bu doğru – Tesla’ya göre 3 algılama modunu destekleyen, 76-77 GHz spektrumunda çalışan darbesiz bir otomotiv radarı bulunuyor.

Sırada yeni, 3.000 $‘lık isteğe bağlı Ultra Kırmızı renk var – bunu Giga Berlin’de kullanılan Gece Yarısı Kiraz Kırmızısı ile karıştırmayın. Videoda da gördüğünüz bu yeni renk, Model S ve Model X’e özgüdür ve yalnızca Fremont fabrikasında kullanılacaktır.

Hepsi bu kadar değil, Tesla Model S yepyeni bir cam tavanla geliyor. Daha büyük değil çünkü zaten olduğundan daha büyük olamaz ama yeni cam daha hafif ve daha fazla ışığın içeri girmesine izin veriyor. Ayrıca daha önce kullanılan cam tavan kadar güçlü.

Her şeyden önce Tesla, çok daha yüksek termal kapasiteye sahip yeni ve geliştirilmiş fren balataları kullanıyor. Düz İngilizce’de bu, Tesla’nın acıklı frenlerinin daha iyi çalışacağı veya en azından çalışacağını umduğu anlamına gelir.

Ve son olarak direksiyon simidi geri dönüyor. Aldığı tepkiden sonra Tesla, yuvarlak direksiyon simidini ücretsiz bir seçenek olarak yeniden sunuyor. Boyunduruk mevcut olmaya devam ediyor, ancak en azından şimdi müşterilerin tercih hakkı var.

İlk güncellenen Model S birimleri şimdiden müşterilere ulaşıyor, yeni Ultra Kırmızı rengine sahip bazı araçlar zaten Fremont fabrikasında görüldü ve hevesli Tesla hayranları sayesinde yakında daha fazla ayrıntıya sahip olmayı bekleyebiliriz.