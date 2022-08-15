Modeme Kaç Kişi Bağlı Nasıl Öğrenilir?

Teknolojinin gelişmesiyle beraber her eve internet girdi. İnternet üzerinden birçok işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Ancak bazı durumlarda internet hızında düşüklük yaşıyoruz. Bu durumun sebeplerinden birisi, modeme bağlı kişi sayısıdır. Bugünkü yazımızda sizlere modeme kaç kişi bağlı olduğunu görme yollarını anlatacağız.

İnternet günlük hayatımızda olmazsa olmaz bir yere sahip oldu. Özellikle pandemi dönemi boyunca birçok ihtiyacımızı, internet üzerinden kolaylıkla hallettik. Bazı durumlarda internet hızında düşüklük yaşıyoruz. Bu durum hava koşullarından kullanıcı sayısına kadar değişkenlik gösterebilir.

Kullanılan akıllı cihazlarda Wi-Fi seçeneği çoğaldığı için, kimse neredeyse kablo ile bağlantı kurmuyor. Bu durumda sizden habersiz ve izinsiz bir şekilde internetinizi kullanan kişiler olabilir. Wi-Fi üzerinde kimlerin bağlı olup, olmadığını kolay bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Eğer çok sayıda bağlı cihaz varsa buna karşı önlem alabilirsiniz.

Modeme bağlı cihazları görme işlemleri:

Modem arayüzüne girin.

Kablosuz sekmesine tıklayın. (Modemden modeme değişiklik gösterebilir.)

“Bağlı İstemciler” başlığının altında modeme bağlı cihazları görebilirsiniz.

Ağ tarayıcısı kullanarak Wi-Fi kullananları görme;

Ağ tarayıcısını kullanarak da modeme bağlı kişileri tespit edebilirsiniz. Oldukça yaygın ve kolay bir kullanıma sahip olan ağ tarayıcısının handikabı da mevcut. Bahsettiğimiz handikap, modeme bağlı kişileri sadece çevrimiçi kullanırken tespit etmenizdir.

Bu yüzden, en güvenli yöntemin modem arayüzü aracılığıyla olduğunu belirtmekte fayda var. İsterseniz Windows isterseniz Mac OSX sisteme sahip cihazınız olsun, piyasada birçok ağ tarayıcısı programı yer alıyor. Bunlardan en güvenilir olanı ve size tavsiye edeceğimiz, SoftPerfect programıdır. Bu programı kullanarak modeme bağlı cihazların hepsini görebilirsiniz.

Bu adımları kullanarak cihaza kaç kişi bağlı ve internete kaç kişi bağlı gibi sorularınıza cevap bulabilirsiniz. Çözüm ürettikten sonra internet hızınız normale dönecektir.

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