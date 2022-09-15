Mon Bazou sistem gereksinimleri

Parçaları kendiniz takarak berbat aracınızı bir yarış arabasına dönüştürün. Odun keserek, geceleri yarışarak veya pizza dağıtarak para kazanın. Belki bir şeker kulübesini yönetmek ve tonlarca akçaağaç şurubu yapmak ya da kendinize büyük bir garaj inşa etmek istersiniz?

Mon Bazou Minimum Sistem Gereksinimleri

İŞLEMCİ: x86

x86 RAM: 4 GB

4 GB İşletim Sistemi: Windows 7 (SP1+) ve Windows 10

Windows 7 (SP1+) ve Windows 10 VİDEO KARTI: GeForce GTX 500 serisi veya daha iyisi

GeForce GTX 500 serisi veya daha iyisi PİKSEL SHADERS : 5.0

: 5.0 VERTEX SHADERS: 5.0

5.0 BOŞ DİSK ALANI: 1 GB

1 GB VİDEO RAM: 1024 MB

Mon Bazou Önerilen Sistem Gereksinimleri

İŞLEMCİ: x86, SSE2 komut seti desteği ile x64 mimarisi.

x86, SSE2 komut seti desteği ile x64 mimarisi. RAM: 6 GB

6 GB İşletim Sistemi: Windows 7 (SP1+) ve Windows 10

Windows 7 (SP1+) ve Windows 10 VİDEO KARTI: GeForce GTX 900 serisi veya daha iyisi

GeForce GTX 900 serisi veya daha iyisi PİKSEL SHADERS: 5.1

5.1 VERTEX SHADERS: 5.1

5.1 BOŞ DİSK ALANI: 1 GB

1 GB VİDEO RAM: 2048 MB

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