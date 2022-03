Morbius, Gişede Beklentinin Altında Kaldı!

Marvel’ın merakla beklenen yeni filmi olan Morbius, gişeye girdiği günden bu yana izleyenler tarafından ağır yorumlar aldı.

Günümüzün sinema sektörünün devlerinden olan Marvel, hemen hemen her çıkardığı filmle beraber gişe rekorları kırmayı başardı. Özellikle Avengers serisi ile beraber tarihinin en yüksek seviyelerine erişen Marvel, 2022 yılında da birçok filmini vizyona sokmaya hazırlıyor. Bu filmlerin başında gelen Morbius, şu an için ülkemizde olmasa da dünyanın bazı yerlerinde gösterime girdi. Marvel yapımı olan filme büyük bir heyecanla giden sinemaseverler büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

Geçtiğimiz kış vizyona giren ve eleştirmenler tarafından tam puan alan Spider-Man: No Way Home, Marvel’ın 2022 için çok başarılı olacağını gözler önüne sermişti. Ancak işler beklenildiği gibi gitmedi ve Morbius IMDb’de 4.8 gibi bir puan alarak büyük hayal kırıklığı yaşattı. Bu durum Marvel vs. DC savaşında Marvel’a ağır bir darbe vurmuşa benziyor.

Şu an Türkiye’de gösterime girmeyen Morbius, Cuma günü ile beraber beyaz perde de kendisine yer bulacak. Bu kadar eleştiri almasına rağmen Türkiye’de ki gösterimin ardından IMDb puanının artması bekleniyor.

