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Mortal Kombat 1 Fragmanı Yayınlandı!

Mortal Kombat 1, Xbox Series X/S, PS5, Nintendo Switch ve PC platformlarında yer alacak.

Mustafa

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Mortal Kombat 1

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Günümüzün en ünlü oyunlarından biri olan Mortal Kombat oyununu bilmeyen yoktur. Bugünkü yazımızda sizlere oyun piyasasına yeni çıkacak olan Mortal Kombat 1 oyunu hakkında bilgi vereceğiz.

Ünlü oyun geliştiricilerinden biri olan NetherRealms yeni dövüş oyun serisi olan Mortal Kombat oyununun ismi 12 olmayacağını açıkladı. Oldukça beğenilen ve popüler olan Mortal Kombat serisinin bu oyunu açıklamadan sonra ilgi odağı oldu.

Oyunun henüz oynanış açısından bir paylaşımı olmadı ve bu durum oyuncuları oldukça meraklandırmış durumda.

Son olarak oyunun çıkış yapacağı platformlarda belli oldu, Mortal Kombat 1, Xbox Series X/S, PS5, Nintendo Switch ve PC platformlarında yer alacak.

Fiyat konusunda kesin olmamak kaydı ile PS5 ve Xbox Series X/S için 70 dolar, Switch için 60 dolar olacağı söylentiler arasında.

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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