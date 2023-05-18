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Mortal Kombat 1 Resmi Fragmanı Yayınlandı!

Mortal Kombat 1, 19 Eylül 2023’te Nintendo Switch, PlayStation 5, PC ve Xbox Series X için yayınlanacak.

Mustafa

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Mortal Kombat 1

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Günümüzün en ünlü oyunlarından biri olan Mortal Kombat oyununu bilmeyen yoktur. Bugünkü yazımızda sizlere oyun piyasasına yeni çıkacak olan Mortal Kombat 1 oyunun fragmanına göz atacağız.

Ünlü oyun geliştiricilerinden biri olan NetherRealms yeni dövüş oyun serisi olan Mortal Kombat oyununun ismi 12 olmayacağını açıklamıştı. Oldukça beğenilen ve popüler olan Mortal Kombat serisinin bu oyunu açıklamadan sonra ilgi odağı oldu.

Özellikle fragmana göz attığımız zaman tanıdığımız karakterler yer almakta. Grafik konusuna gelecek olursak şirket yeni oyun serisine yakışır görsel efektler kullanarak oldukça güzel bir oyun tasarladıklarını görüyoruz.

Bunun yanında bir ek bilgi olarak Mortal Kombat 1’de tanıdığımız birçok karakterin görünüşünde değişiklik olacağını şirket bizzat açıkladı. Oyun modlarını geliştirdiklerini ve oldukça fazla yeni arena ile oyuncuların karşısına çıkacak olan şirket dövüş mekanikleri konusunda yeniliğe gittiklerini belirtti.

Son olarak Mortal Kombat 1, 19 Eylül 2023’te Nintendo Switch, PlayStation 5, PC ve Xbox Series X için yayınlanacak.

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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