Günümüzün en popüler dövüş oyunlarından biri Mortal Kombat serisini bilmeyen yoktur, yakın zamanda çıkış yapacak olan Mortal Kombat 1 çıkmadan önce oldukça fazla konuşulmaya başlandı. Bugünkü yazımızda sizlere Mortal Kombat 1 sistem gereksinimlerinden bahsedeceğiz.

Ünlü oyun geliştiricilerinden biri olan NetherRealms yeni dövüş oyun serisi olan Mortal Kombat oyununun ismi 12 olmayacağını açıklamıştı. Mortal Kombat 1 adı altında çıkacak olan yeni oyun grafikleri ve dövüş mekanikleri konusunda üstüne koyarak ilerleme kaydettiğini görüyoruz.

Bunun yanında oyun içinde bildiğimiz Sub Zero, Scorpion, Liu Kang gibi sevilen karakterler yeni oyun ile birlikte görünüş kısımında düzenlemeler yapıldığını ve görünüşlerinin değişti şirket tarafından onaylandı.

Mortal Kombat 1 Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 3 3100 veya Ryzen 5 2600

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 980 veya AMD Radeon RX 470 veya Intel Arc A750

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 100GB depolama alanı

Önerilen

İşletim sistemi: Windows 10/11 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 3600X

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 1080 Ti veya AMD Radeon RX 5700 XT veya Intel Arc A770

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 100GB depolama alanı

Son olarak Mortal Kombat 1, 19 Eylül 2023’te Nintendo Switch, PlayStation 5, PC ve Xbox Series X için yayınlanacak.