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Mortal Kombat 1 Sistem Gereksinimleri!

Son olarak Mortal Kombat 1, 19 Eylül 2023’te Nintendo Switch, PlayStation 5, PC ve Xbox Series X için yayınlanacak.

Mustafa

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Mortal Kombat 1 Sistem Gereksinimleri

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Günümüzün en popüler dövüş oyunlarından biri Mortal Kombat serisini bilmeyen yoktur, yakın zamanda çıkış yapacak olan Mortal Kombat 1 çıkmadan önce oldukça fazla konuşulmaya başlandı. Bugünkü yazımızda sizlere Mortal Kombat 1 sistem gereksinimlerinden bahsedeceğiz.

Ünlü oyun geliştiricilerinden biri olan NetherRealms yeni dövüş oyun serisi olan Mortal Kombat oyununun ismi 12 olmayacağını açıklamıştı. Mortal Kombat 1 adı altında çıkacak olan yeni oyun grafikleri ve dövüş mekanikleri konusunda üstüne koyarak ilerleme kaydettiğini görüyoruz.

Bunun yanında oyun içinde bildiğimiz Sub Zero, Scorpion, Liu Kang gibi sevilen karakterler yeni oyun ile birlikte görünüş kısımında düzenlemeler yapıldığını ve görünüşlerinin değişti şirket tarafından onaylandı.

Mortal Kombat 1 Sistem Gereksinimleri

Minimum

  • İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
  • İşlemci: Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 3 3100 veya Ryzen 5 2600
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 980 veya AMD Radeon RX 470 veya Intel Arc A750
  • DirectX: Sürüm 12
  • Depolama: 100GB depolama alanı

Önerilen

  • İşletim sistemi: Windows 10/11 64-bit
  • İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 3600X
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 1080 Ti veya AMD Radeon RX 5700 XT veya Intel Arc A770
  • DirectX: Sürüm 12
  • Depolama: 100GB depolama alanı

Son olarak Mortal Kombat 1, 19 Eylül 2023’te Nintendo Switch, PlayStation 5, PC ve Xbox Series X için yayınlanacak.

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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