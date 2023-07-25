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Mortal Kombat 1 Yeni Fragmanı Yayınladı!

Mortal Kombat 1’in 14 Eylül'de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Xbox Series, PS5, PC ve Nintendo Switch platformlarında çıkarak oyuncular ile buluşacak.

Mustafa

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Mortal Kombat 1

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Günümüzün en ünlü dövüş oyunlarından biri olan Mortal Kombat oyununu bilmeyen yoktur. Bugünkü yazımızda sizlere oyun piyasasına yeni çıkacak olan Mortal Kombat 1’in yeni fragmanına göz atacağız.

Yeni çıkacak olan Mortal Kombat 1 daha piyasaya çıkmadan oldukça adından söz ettirmeye başladı. Yapımcı şirket çıkacak lan yeni oyuna 2 yeni dövüşçü karakter eklediklerini belirtti

Yeni gelen karakterler Tanya ve Baraka isimli dövüşçüler olacak, oyuna dahil edilen karakterler yeni dövüş stilleri ve yetenekleri ile oyunun dinamiğinde ne kadar değişime gittiklerini gösterdi.

Yapımcı şirket çıkacak olan Mortal Kombat 1 oyunu için diğer serilerden çok farklı olacağını belirtmişti. Özellikle karakterler ve oynanış bakımından değişiklik yaptığını izlediğimiz fragmanda da görmekteyiz.

Son olarak; Mortal Kombat 1’in 14 Eylül’de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Xbox Series, PS5, PC ve Nintendo Switch platformlarında çıkarak oyuncular ile buluşacak.

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Mustafa
Mustafa
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