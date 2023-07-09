Mortal Kombat 1 Yeni Oynanış Videosu Yayınlandı!

Günümüzün en ünlü oyunlarından biri olan Mortal Kombat oyununu bilmeyen yoktur. Bugünkü yazımızda sizlere oyun piyasasına yeni çıkacak olan Mortal Kombat 1’in yeni oynanış videosuna göz atacağız.

Ünlü oyun geliştiricilerinden biri olan NetherRealms yeni dövüş oyun serisi olan Mortal Kombat oyununun isminin 12 olmayacağını açıkladı. Oldukça beğenilen ve popüler olan Mortal Kombat serisinin bu oyunu açıklamadan sonra ilgi odağı oldu.

Çıkacak olan yeni dövüş oyununda bazı karakterlerin görünüş kısmında değişikliğe gidecek olan şirket oynanış için gerçekçiliğe en yakın ve olmazsa olmaz kan sahnelerinin artacağını ifade etti.

Son olarak Mortal Kombat 1 19 Eylül 2023 tarihinde PC, Xbox Series X / S, PlayStation 5 ve Nintendo Switch platformlarına çıkacak.