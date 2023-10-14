Mortal Kombat 1’den Omni-Man’e İlk Bakış Videosu Geldi

NetherRealm Studios tarafından geliştirilen ve Warner Bros. Games tarafından Eylül ayının 19’u itibariyle piyasaya sürülen Mortal Kombat 1’e yeni karakter geliyor. Image Comics Evreni karakterlerinden Omni-Man dizide; “binlerce yıl yaşayabilen, aşırı güçlü ve Viltrum’un ajandasına bağlı bir asker” olarak yer alıyor. Omni Man şimdi Mortal Kombat 1’e dahil oluyor. Mortal Kombat 1’den Omni-Man’e ilk bakış videosu da yayımlandı.

Mortal Kombat 1’den Omni-Man’e İlk Bakış Videosu Yayımlandı

Mortal Kombat 1’in resmi sosyal medya hesaplarından videosu paylaşılan Omni Man karakteri büyük ilgi ile karşılandı. Bütün sosyal medya hesaplarından toplamda milyonlarca kez izlenen Omni Man tanıtım videosu; sadece Mortal Kombat 1’in resmi Twitter (X) hesabından 3 saat içerisinde bir milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Mortal Kombat 1 resmi hesabının “Diyarlar Viltrum İmparatorluğu’nun ağırlığı altında titreyecek” ifadesi ile paylaştığı Omni Man videosu:

The realms will tremble under the weight of the Viltrum Empire. #MK1 pic.twitter.com/x709ZtPLjY — Mortal Kombat 1 (@MortalKombat) October 14, 2023

Mortal Kombat 1’de Omni Man Nasıl Bir Karakter?

Öncelikle akıllardaki en büyük sorulardan birine cevap vererek başlayalım. Omni Man Mortal Kombat 1’e var olan bir karakterin skini olarak mı gelecek yoksa tamamen bağımsız ayrı bir karakter olarak mı oyunda yer alacak? Bu sorunun cevabı pek çok kişinin tercih edeceği şekilde; Omni Man Mortal Kombat 1 de ayrı bir karakter olarak yer alacak.

Omni Man’in oyundaki etkinliği ile ilgili olarak kısaca bilgi vermek gerekirse; karakterin son derece “kanlı” ve güçlü olduğu görülüyor. Yayımlanan ilk bakış videosunda özel yeteneklerine de yer verilen Omni Man’in, Mortal Kombat 1 de fark yaratan karakterlerden biri olacağı muhakkak.

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Tıpkı Image Comics Evreni’ndeki gibi güçlü bir karakter olarak oyuna dahil olacak Omni Man, bilindiği üzere Invincible karakterinin babası olarak evrende yer almaktaydı. Karakterin Mortal Kombat 1 oyununda da çokça tercih edilen dövüşçüler arasında yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Mortal Kombat 1 Hakkında

14 Eylül 2023 itibariyle erken erişime açılan ve 19 Eylül itibariyle de PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi, Nintendo Switch ve Microsoft Windows için piyasaya sürülen Mortal Kombat 1; efsane dövüş oyunu Mortal Kombat serisinin on ikinci ana oyunu konumundadır. Mortal Kombat 11’in devamı niteliğinde olan oyun, Steam üzerinden şu ana kadar aldığı 10 bine yakın değerlendirmede “çoğunlukla olumlu” puan ortalamasına sahiptir.

Mortal Kombat 1 için gereken minimum sistem gereksinimleri ise şu şekilde: