Moto Edge X30, Geekbench’te Görüntülendi!

Motorola, 9 Aralık’ta piyasaya çıkması planlanan Moto Edge X30 amiral gemisinin ekranı, işlemcisi, kameraları ve piliyle ilgili önemli ayrıntıları açıkladı. Lansman öncesinde Edge X30, bazı temel özellikleriyle Geekbench kıyaslama sitesinde ortaya çıktı.

Son raporlar, XT2201-2 model numarasının yakında çıkacak olan; Moto Edge X30 akıllı telefona ait olduğunu ortaya çıkardı. Bu model numarası, son haftalarda 3C ve TENAA gibi Çin sertifika sitelerinde de görünmüştü.

Moto Edge X30 dünyanın Snapdragon 8 Gen 1 SoC destekli ilk telefonu olacak. SD8G1 işlemcili telefon, Geekbench 4’ün; tek çekirdekli testinde 6348 ve çok çekirdekli testinde 13144 puan aldı.

Akıllı telefonun 16 GB’a kadar RAM ile gelmesi beklenirken; 12 GB RAM sürümü bugün Geekbench’te ortaya çıktı. Liste ayrıca cihazın en son Android 12 işletim sistemi üzerinde çalıştığını da ortaya koyuyor. Görünüşe göre Edge X30, Android 12 işletim sistemine sahip olacak.

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