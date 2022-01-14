Moto G Stylus 2022 Görüntüleri Sızdırıldı

Motorola son yıllara damgasını vurmaya devam ediyor. Özellikle yeni ürünler ile tekrar çıkış yapmaya çalışan Motorola, yeni bir kalem kullanarak tasarladığı Moto G Stylus 2022 modelini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.

Moto G Stylus 2022’in hakkında birkaç fikir edinmeye başlamamıştık. Özellikle Avrupa bazlı dergilerin paylaşımları ile çizimleri gün yüzüne çıkmıştı. Çizimler ortaya çıkmışken cihaz hakkında daha detaylı bilgiler belirmeye başladı. Teknoloji dünyasında Milan kod adı ile bilinen Moto G Stylus 2022, geçen seneki Motorola tasarımlarına çok benziyor. Ayrıca renk seçeneklerinde bir de altın renk seçeneğinin geleceğini biliyoruz.

Biraz cihaz hakkında belli olan özellikler hakkında konuşalım. İlk olarak belli olan özelliklerden birisi 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacağı. Ayrıca 6.8 inç bir ekran ile beraber karşımıza çıkacak. Özellikle kendi yuvasına yerleştirilmiş bir kalem ile gelen Moto G Stylus 2022, hoparlör ile yan yana bir şekilde konumlanacak.

Belirli olan diğer özelliklerinde Moto G Stylus 2022’in Snapdragon 480+ 5G yongo seti ile beraber geleceğini biliniyor. Ayrıca 4500 mAh bir batarya kapasitesine sahip olacak. Yazılım tarafında ise Android 12 bizleri karşılayacak.

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