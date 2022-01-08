Moto G Stylus 2022 Teknik Özellikleri Sızdırıldı

Kaynağa göre Moto G Stylus (2022), 90 Hz yenileme hızına sahip 6.78 inç 1080×2460 IPS LCD dokunmatik ekrana sahip olacak. 4 veya 6 GB RAM (modele bağlı olarak) ve 128 GB genişletilebilir depolama ile eşleştirilmiş MediaTek Helio G85 SoC tarafından desteklenecektir.

Arkada telefonun üç kamerası var: 50 MP Samsung ISOCELL JN1 ana, 8 MP Samsung ISOCELL ultra geniş ve 2 MP derinlik sensörü bulunmakta. Selfie’ler için muhtemelen Omnivision tarafından yapılmış bir 16 MP sabit odaklı kamera bulunmakta.

Moto G Stylus (2022), 10W şarjlı 5.000 mAh pil, şaşırtıcı olmayan bir şekilde bir ekran kalemi (cihazın içine yerleştirilebilir), güç düğmesinde bir parmak izi sensörü, tek bir alttan hoparlör bulunmakta. 3,5 mm kulaklık jakına sahiptir, ama görünüşe göre NFC veya çift SIM desteği yok.

Android 12 aylardır piyasada olmamasına rağmen cihazın Android 11‘i çalıştıracağı söyleniyor. Daha da kötüsü, iddiaya göre yalnızca bir büyük güncelleme alacak. Kuzey Amerika ve Avrupa’da “en azından” piyasaya sürülmesi bekleniyor. Geçen yılki Moto G Stylus Ocak ayında gelmişti.

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