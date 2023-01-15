Moto G53 ve G73 Özellikleri ve Tasarımı Sızdırıldı!

Asyalı bir teknoloji sitesi, Moto G53 ve G73 hakkında kapsamlı bir sızıntı yayınladı. G53 modeli daha önce Çin’de çıktığı için bu sızıntılarda ki G53 modeli global piyasaya çıkacak olan sürümü ile ilgili.

Moto G73, tasarım açısından mevcut Moto G72 ile aynı görünüyor ve ayrıca plastikten yapılacak. sızıntılarda gösterilen renk gri şeklindeydi. Donanım açısından cihaz, 1080p x 2400 piksel çözünürlüğe sahip 6,5 inç, 120 Hz IPS LCD panele sahip. Bir MediaTek Dimensity 930 , 6 veya 8 GB RAM ve 256 GB’a kadar genişletilebilir dahili depolama ile birlikte raflarda yerini alacak.

Arka kamerasına gelecek olursan 50 MP bir kamera bizleri karşılıyor. Bu kameranın yanında ise 2 adet 8 MP yardımcı kamera bulunuyor. Cihaza arkadan baktığımız zaman oldukça şık ve zarif görünüyor. Ön kamerada ise 16 MP bir kamera bulunuyor.

5.000 mAh pil, 30 W hızlı şarjı destekliyor. Daha da önemlisi, her iki cihaz da kutudan Android 13 ile çıkıyor.

Moto G53

Daha ucuz olan Moto G53, benzer bir tasarım ile bizlere merhaba diyor. Moto G72’nin aksine bu cihazda Snapdragon 480+ bulunuyor. Moto G53, 6,5 ​​inç, 1600 x 720 piksel IPS LCD paneli 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip bir ekranla geliyor. Bellek ve depolama sırasıyla 6 GB ve 128 GB ile sınırlıdır. Temel yapılandırma 4 GB/64 GB’dir.

Kamera açısından oldukça mütevazi bir çalışma yapan Moto G53’in 50 MP bir arka kamerası ve 2 MP bir adet macro destek kamerası bulunuyor. Ön kamerada ise 8 MP bir kamerası yer alıyor.

Donanım, aynı 5.000 mAh bataryaya sahip olacak ancak hızlı şarj desteği 10 W olarak sabitlenmiş durumda. İlerleyen günlerde bu iki cihazında resmi olarak tanıtılması bekleniyor.

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