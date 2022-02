Motorla Edge Plus 2022

Bugün erken saatlerde Motorola, Çin’e özel Edge X30’u temel alan Edge 30 Pro amiral gemisini duyurdu, ancak ABD’ye özel bir Motorola Edge Plus 2022’de çıkarmayı planlıyorlar. Bu cihaz, uluslararası Edge 30 Pro ile neredeyse aynı donanıma sahip. Ancak daha yavaş 30W şarja sahip. Edge 30 Pro’nun 68W şarjına kıyasla altta kaldı. Edge Plus 2022 cihazı, C-ban uyumlu alt 6Ghz 5G bağlantısı sunuyor.

Edge Plus 2022 144 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç FHD+ P-OLED ekrana sahip. Qualcomm’un en yeni Snapdragon 8 Gen 1 yongası, 8/12 GB RAM ve 512 GB‘a kadar depolama desteğiyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Kamera bölümünde, 50 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP derinlik yardımcısı ile birlikte 50 MP ana kamera bulunur. Selfie kamerası, ortalanmış delikli oyuğa yerleştirilmiş 60 MP‘lik bir kamera bulunacak. Telefonunuza not almayı veya çizim yapmayı seven biriyseniz, Motorola bir Smart Stylus aksesuarı da satıyor.

Yazılım tarafına bakacak olursak, Motorola’nın “Ready For” platformuyla Android 12‘yi kullanacak. Motorola, iki yıllık Android işletim sistemi güncellemelerini garanti ediyor.

Motorola Edge Plus 2022, Cosmos Blue ve Stardust White renklerinde gelecek. Ve ön siparişlerde 100 $ indirim alabilmenize rağmen 999 $’a fiyatından satışa sunulacak.

