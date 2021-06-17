Motorola Defy Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Dayanıklı bir akıllı telefon istiyorsanız, o zaman yeni Motorola Defy kesinlikle sizin için diyebiliriz. Motorola Defy, CAT ve Land Rover markalı dayanıklı telefonların arkasındaki şirket olan Bullitt Group tarafından üretilen ilk dayanıklı telefon olma özelliğine sahip.

Motorola Defy, sertleştirilmiş polikarbonat gövdenin çapraz tarama tasarımıyla birlikte geliyor. Çerçeveler çok büyük ama bu, sağlam telefonlar için alışılmadık bir durum değil.

Yeni dayanıklı telefon, su damlası çentikli ve Gorilla Glass Victus’lu 6,5 inç HD+ ekrana sahip. Motorola Defy, Snapdragon 662 işlemciye sahip ve 4GB RAM ve 64GB depolama ile tek bir konfigürasyonda geliyor. Ayrıca, kullanıcıların daha fazla depolama alanı eklemesine olanak tanıyan bir MicroSD kart yuvası da bulunuyor.

Kameralara gelirsek telefon, makro fotoğraflar için 2MP sensör ve alan derinliği için başka bir 2MP sensörle birlikte arkada 48MP ana kamera sunuyor. Ön kamera 8MP sensörden oluşuyor. Arkadaki kameraların altında parmak izi tarayıcı yer alıyor.

Motorola Defy, yanlara veya köşelere düştüğü sürece 1,8 metreye kadar yükseklikten düşmelere karşı dayanıklı. IP68 derecesine sahip ancak Motorola, tuz korozyonunu önlemek için ses jakı ve USB konektörü de dahil olmak üzere tuzlu suda kullanıldığında kullanıcıların cihazı durulamalarını öneriyor. Cihaz ayrıca +55°C ile -25°C arasındaki aşırı sıcaklıklarda da çalışıyor.

Telefonun içinde 5000 mAh batarya ve 20W hızlı şarj desteği bulunuyor. Motorola My UX ile desteklenen telefon Android 10 ile birlikte geliyor. Telefonun fiyatı 325 euro olarak belirlendi.