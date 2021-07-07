Motorola Edge 20 5G’nin Renk Seçenekleri Sızdırıldı!

Motorola’dan resmi bir açıklama gelmese de Edge 20 serisinin Temmuz ayı sonuna kadar duyurulması bekleniyor. Tanınmış kaynak Evan Blass, Edge 20 serisi hakkında sürekli bilgi sızdırıyor. Şimdi ise telefonun renk seçenekleri gün yüzüne çıktı.

Yeni sızıntı, Edge 20’nin 8 GB RAM + 128 GB depolama, 8 GB RAM + 256 GB depolama ve 12 GB RAM + 256 GB depolama gibi seçeneklerle geleceğini ortaya koyuyor. Temel modelin Frosted White, Electric Graphite ve Lagoon Green gibi birden fazla renkte gelmesi bekleniyor.

8GB+256GB modeli ise, yalnızca Frosted Gray rengiyle gelebilir. En üst model ise Iridescent White, Midnight Blue ve Blue Vegan Leather gibi renk seçeneklerine sahip olacak. Geçmişteki sızıntılar, Edge 20’nin biri küresel pazar için diğeri Kuzey Amerika için (Verizon’a bağlı) olmak üzere iki modeli olacağını ortaya koydu.

Motorola Edge 20 5G’nin global sürümü, 120 Hz yenileme hızı sunan 6.67 inç FHD+ delikli ekrana, Snapdragon 778G işlemciye, 6 GB/8 GB RAM, 128 GB/256 GB depolama alanına, 32 megapiksel ön kameraya sahip olacak.

Telefonda 108 megapiksel + 16 megapiksel (geniş açı) + 8 megapiksel (telefoto, 3x optik zoom) üçlü kamera sistemi, 4.000 mAh pil ve Android 11 işletim sistemi bulunacak. Motorola Edge 20 Plus’ın Mono hoparlör ve Google Asistan düğmesi gibi ek özelliklerle gelmesi bekleniyor.