Motorola Edge 20 Pro’nun Tasarımı Ortaya Çıktı

Dün Motorola, Edge 20 serisi akıllı telefonları piyasaya sürmek için 5 Ağustos’ta bir lansman etkinliği düzenleyeceğini doğruladı. Lenovo’nun satın aldığı markanın, yaklaşan etkinlik aracılığıyla Edge 20 ve Edge 20 Pro‘yu duyurması bekleniyor. Seride Edge 20 Lite adlı bir telefon da bulunabilir. Bugün Edge 20 Pro’nun tasarımı ortaya çıktı.

Edge 20 Pro’nun tasarımı, geçen yılki Motorola Edge ve Edge Plus serisi akıllı telefonlar gibi kavisli bir kenar ekrana sahip olmayacağını gösteriyor. Merkezi olarak hizalanmış delikli bir OLED panele ve ekran içi parmak izi okuyucusuna sahip.

Cihazın sol tarafında bulunan donanım anahtarı, bir Google Asistan düğmesi gibi görünüyor. Telefonun arka kamera muhafazasında, üstte kare şeklinde bir kamera, ardından iki lens ve bir LED flaş bulunuyor.

Kamera muhafazasının üzerine basılan metin, 108 megapiksel ana kameraya sahip olduğunu ortaya koyuyor. Mavinin dışında siyah ve beyaz başka renklerde de gelmesi bekleniyor.

Yeni bilgilere göre, Edge 20’nin 8 GB RAM + 128 GB depolama, 8 GB RAM + 256 GB depolama ve 12 GB RAM + 256 GB depolama gibi seçeneklerle geleceğini ortaya koyuyor. Temel modelin Frosted White, Electric Graphite ve Lagoon Green gibi birden fazla renkte gelmesi bekleniyor.

8GB+256GB modeli ise, yalnızca Frosted Gray rengiyle gelebilir. En üst model ise Iridescent White, Midnight Blue ve Blue Vegan Leather gibi renk seçeneklerine sahip olacak. Geçmişteki sızıntılar, Edge 20’nin biri küresel pazar için diğeri Kuzey Amerika için (Verizon’a bağlı) olmak üzere iki modeli olacağını ortaya koydu.