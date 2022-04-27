Motorola Edge 30 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Bugün erken saatlerde Motorola, son derece çekici Motorola Edge 30 orta sınıf akıllı telefonunu sessizce piyasaya sürdü. Cihazın Snapdragon 778G Plus işlemci, 144Hz yenileme hızı ekranı ve 450 euro fiyat etiketi gibi pek çok özelliği var. Öyleyse gelin daha yakından bir göz atalım.

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Motorola Edge 30

Daha önce piyasaya çıkan Motorola Edge 30 Pro‘nun küçük kardeşi olan Motorola Edge 30, daha düz ve daha temiz bir görünüm elde ederken Pro modeliyle birçok tasarım benzerliğini paylaşıyor.

Cihaz, arkadan hafifçe çıkıntı yapan hap şeklinde bir kameraya sahip. Cihazın kenarları hafif kavisli ve sağ tarafta güç düğmesi ve ses düğmesi yer alıyor. Motorola, cihazın yalnızca 6.79 mm kalınlığında (kamera çıkıntısı hariç) şimdiye kadarki en ince 5G telefon olduğunu söylüyor. Ön tarafta cihaz, HDR10+ ve 144Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç FHD+ ekrana sahip. Ekranda, ön kamera için bir delik ve etrafını saran ince çerçeveler var.

Akıllı telefon, popüler Snapdragon 778G Plus işlemciye sahip. İşlemci, 8 GB LPDDR4x RAM ve 128 GB veya 256 GB depolama alanıyla geliyor. Cihaz, Android 12 Tabanlı My UX işletim sistemiyle çalışıyor. Bununla birlikte, cihazın süper ince olması nedeniyle pilden fedakarlık ediyor; yalnızca 33W hızlı şarjla gelen 4.020 mAh kapasite pile sahip.

Diğer Özellikler

Cihazda sunulan diğer özellikler arasında çift sim 5G (6 GHz altı), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2; NFC ve bir USB-C bağlantı noktası yer alıyor. 3.5 mm kulaklık girişine sahip olmayan cihaz; IP52 toz ve su sıçramasına karşı dayanıklılık derecesiyle geliyor. Ses için Edge 30, Dolby Atmos özellikli stereo hoparlör desteği sunuyor.

Motorola Edge 30, üçlü kamera kurulumuna sahip. OIS ve tüm piksel odaklı 50 megapiksel ana kameraya sahip. Tüm piksel odaklama özelliği; bir özneye odaklanırken normal %3 yerine %100 piksel kullanıyor ve bu da her türlü ışık koşulunda daha hızlı odaklama ve daha keskin görüntüler sağlıyor.

Edge 30, makro kamera olarak da kullanılabilen; 118 derece FOV‘lu ultra geniş kamerası için başka bir 50 megapiksel sensöre sahip. Hem ana hem de ultra geniş kameralar; 30 FPS’de 4K video kaydı ve 60FPS’de 1080P video kaydı yapıyor.

Üçüncü kısım ise, 2 megapiksel derinlik sensörüne sahip. Ön tarafta, selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP selfie kamerası var. Aurora Green, Meteor Grey ve Supermoon Silver olmak üzere üç renk seçeneğiyle gelen; telefon 450 euro fiyat etiketine sahip.